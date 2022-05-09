ما لا تعرفه عن المشروب السحري..مشروب القرنفل والليمون على الريق لن تستغنوا عنه ابداً

مشروب القرنفل والليمون على الريق لن تستغنوا عنه أبداً، تبحث الكثير من السيدات على وصفة لإنقاص الوزن معنا اليوم وصفة الليمون مع القرنفل على الريق وأهميته، فكما هو معروف عن الليمون من فوائد كثيرة لإنقاص الوزن وفيتامين سي المعروف بقدرته الهائلة على حرق الدهون، وأيضًا القرنفل يحتوي على فيتامينات عديدة مفيده لصحة الجسم، كما أن له قدرة على زيادة عملية الأيض في الجسم ويجعل الأشخاص غير قادرة على الطعام وبالتالي يقلل من الوزن.

مشروب القرنفل والليمون على الريق

سوف نقدم لكم أهمية وفوائد القرنفل على الريق يومياً

وصفة الليمون مع القرنفل

يتم تجهيز الوصفة وتحضيرها من خلال مكونات وخطوات بسيطة كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كوب من الماء المغلي.

خمس وحدات قرنفل.

طريقة التحضير.

يتم وضع القرنفل بعد غليان الماء لا يتم وضع حبات القرنفل وتغلي كثيرًا.

الطريقة الأصح للاستفادة من الزيوت الطيارة الموجودة داخل القرنفل وضعه مع الماء المغلي بعد إغلاق النار.

اترك الخليط حتى يبرد تمامًا، بعد ذلك يتم وضع ملعقة من عصير الليمون ويتم أخذ هذا الخليط على الريق يوميًا وسوف تحصل على نتائج هائلة.

القرنفل لا يحتوي على أي سعرات حرارية بل يساعد في حرقها وعمل الجسم بصوره أفضل.

وصفة القرنفل بقشر الليمون على الريق

للاستفادة القصوى من عصير الليمون أثبتت الدراسات أن قشر الليمون له فوائد عديدة لمحاربة أنواع كثيرة من الأمراض، بالإضافة إلى زيادة المناعة.

المكونات

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة قرنفل.

كوب من الماء المغلي.

ليمون مقطع شرائح.

طريقة التحضير:

صب الماء المغلي على القرنفل وبعد ذلك يتم إضافة شرائح الليمون.

يترك الخليط لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك ضع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

يمكن تناول هذا المشروب أما دافئ أو بارد كما تحب.

أهميه الليمون والقرنفل على الريق

الليمون مصدر من مصادر فيتامين سي الذي يحارب العديد من الأمراض وهو من المشروبات المفضلة.

القرنفل من البهارات الذي يستخدم في علاج العديد من الإمراض، كما انه يحتوي على خصائص فريدة لتسكين آلام الفم واللثة.

بالإضافة إلى قدرته على تحسين عملية التنفس من خلال استنشاق مغلي القرنفل.

وهكذا نكون قد تعرفنا على فوائد كلا من القرنفل والليمون بالإضافة إلى وصفة القرنفل والليمون لحرق الدهون.