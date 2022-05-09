لوجه مشرق.. حضري كريم ميبو والنشا للتبيض والتخلص من البقع الداكنة

كريم ميبو والنشا للتبيض، النشا هو أحد المكونات الطبيعية التي لها العديد من الخصائص المفيدة للبشرة، فهو يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد على تفتيح وتقليل البقع الناتجة عن تقدم العمر، والعمل على شد البشرة وتبييضها، كما أنه يحتوي على فيتامينات ب التي تنظم عمل الغدد الدهنية، مما يقلل الالتهابات المختلفة التي يمكن أن تظهر على الجلد، ولذلك يستخدم النشا في تحضير الكثير من الوصفات و الماسكات والكريمات الطبيعية للعناية بصحة وجمال البشرة، ومن أقوى تلك الكريمات الفعالة في تفتيح البشرة وتوحيد لون الجلد هو كريم ميبو والنشا والذي سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وأهم فوائده الجمالية للبشرة.

كريم ميبو والنشا للتبيض

يساهم كريم ميبو والنشا في تقشير الجلد وتجديد خلايا البشرة، لأنه يحتوي على خصائص انكماش المسام التي تمنع تكوين البقع السوداء على الجلد، كما يستخدم هذا الكريم لقمع إفراز البشرة الدهنية ومنع حب الشباب والقضاء عليه، ويمكن تحضير كريم ميبو والنشا للتبيض من خلال المكونات والخطوات التالية:

تحضير بوله صغيرة الحجم ويوضع فيها ثلاثة ملاعق كبيرة من كريم ميبو.

إضافة ملعقتين كبيرتين من دقيق النشا إلى البولة، ثم يتم دمجهما مع بعض جيداً.

تقليب النشا مع الكريم للحصول على قوام متماسك، ثم يضاف إليه ملعقة ونصف كبيرة من ماء الورد، وملعقة صغيرة من

عصير الليمون.

دمج المكونات جيداً ثم يتم توزيع الكريم على البشرة مع التركيز على المناطق المصابة بالبقع الداكنة والبثور السوداء.

تدليك البشرة برفق، ثم يترك الكريم لمدة ثلاثين دقيقة قبل أن يشطف الجلد بالماء الفاتر والصابون.

ضرورة تكرار هذا الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

فوائد كريم ميبو للبشرة