بطريقة بسيطة حضري الطعمية البيتي بطعم ألذ بكثير من المحلات

الطعمية البيتي ، تعتبر من الوجبات البسيطة جداً في المكونات وفي طريقة تحضيرها يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل، لا تحتاج إلي الكثير من الوقت، فهي من الوجبات السهلة والبسيطة التي تقدم في وجبة الإفطار كنوع من السندويتشات أو كطبق جانبي مع الفول والسلطات بمختلف أنواعها، فهي طبق رائع يشتهر لدي المصريين نجد عليه إقبالاً كبيراً من الكثير من الأشخاص، توجد الكثير من المحلات المتخصصة في عملها، وتعتبر هي من الوجبات الاقتصادية والموفرة جداً، وتعترف بالعديد من الأسماء منها الفلافل وبكل سهولة وبساطة يمكن تحضيرها داخل المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الطعمية البيتي بطعم رائع وقوام جميل جداً.

مكونات عمل الطعمية البيتي بقوام هش

تتكون الطعمية من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الفول المدشوش.

نصف كوب من حمص الشام.

حزمة من الشبت المفروم.

حزمة من البقدونس المفروم.

6 فصوص ثوم.

2 حبة صغيرة من البصل.

حزمة من كزبرة مفرومة.

حزمة من الكرات المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملقة صغيرة من الكزبرة.

ملح حسب الرغبة.

للوجه سمسم أبيض.

زيت للقلي.

ربع كوب ماء.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وبسيطة يمكننا عمل الطعمية البيتي بطعم رائع وقوام شهي ولذيذ والخطوات هي كما يلي:ـ

نبدأ أولاً بنقع كلاً من الفول المدشوش والحمص في الماء كلاً في وعاء منفصل لمدة لا تقل عن 6 أو 7 ساعات. ثم نقوم بتصفية الفول والحمص من الماء جيداً، ثم نضع الفول والحمص في الخلاط الكهربائي(الكبة). نضيف إليهم الكزبرة المفرومة والشبت المفروم ثم نضيف الكرات المفروم. ثم نقوم بإضافة الثوم والبصل ثم نضيف ربع كوب من الماء ثم نبدأ بخلط المكونات حتي نحصل على خليط ناعم جداً. يسكب الخليط في وعاء كبير ثم يقلب جيداً، ثم نضيف إليه البهارات الملح والكزبرة والكمون ونقلب المكونات بشكل جيداً.

طريقة التسوية