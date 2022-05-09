ضاع عمرنا بنعمل محشي الكوسا غلط هتقوري أكتر من 5 كيلو بسرعة الصاروخ بدون مقوار في دقيقة واحدة فقط

الكوسة من الخضروات التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويُبدع فيها في مختلف أصناف الطعام، فيمكن تقطيعها شرائح وتقديمها في صلصلة الطماطم ومعها نوع من البروتين، وأيضًا يوجد طريقة الحشو وهي التي يفضلها البعض عن الطريقة الأولى، فهي تكون مجذومة بالصلصلة بالإضافة إلى الحشو الذي يتنوع بين اللحم المفروم أو الرز أو كلاهما معًا، وطريقة الحشو على الرغم من طعمها اللذيذ إلا إنها تعتبر من الأمور المرهقة لصعوبة تفريغ الحشو بالأخص لو كانت الكمية كبيرة، ولهذا تبحث المرأة عن طرق سهلة للتقوير وأيضًا الاستفادة من نتائج التقوير بدلًا من التخلص منها.

طرق تقوير الكوسة بدون استخدام المقوار

تحاول المرأة الاستعانة بما لديها من أدوات في المنزل لكي تستخدمها استخدام آخر وربما يؤدي هذا الاستخدام إلى توفير الوقت والمجهود وكذلك المال، ومن ضمن تلك الأدوات المتاحة هو الشوكة والسكين وقطاعة التفاح وفيما يلي طريقة كلًا منهم:

طريقة قطاعة التفاح هي أسهل طريقة لكونها تقوم بنزع لب الكوسة بسهولة في أقل وقت.

طريقة الشوكة وهي عن طريق وضع طرفها وتحركها بهدوء في الكوسة حتى تنتهي من تقويرها.

طريقة السكين وهي ما عليك سوا أن تضع حرف السكين بداخل الكوسة وتقوم بالدخول بصورة سلسة حتى تنتهي.

استخدام نتائج التقوير من بطن الكوسة