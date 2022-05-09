نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك السحري لتقشير البشرة وتجديد شبابها من مكونات في منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الماسك السحري لتقشير البشرة تستمر مكونات العناية بالبشرة الجديدة الرائجة في الظهور على أرفف التجميل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يمكن العثور على أحدث ما يلفت الأنظار في معظم مطابخنا، هذا المكون هو القهوة، في الصباح ، تعتبر القهوة مشروب طاقة، لكن لها صفات أخرى تحسد عليها. ولهذا نجدها كثيرًا في مقشر الوجه. تساعد القهوة، التي تعتبر مركزًا حقيقيًا لمضادات الأكسدة وحمض الكافيين، على تقشير بشرتك وإشراقها وتغذيتها وإبطاء علامات الشيخوخة.

الماسك السحري لتقشير البشرة

يمكن الان بمساعدة الماسك السحري لتقشير البشرة، الحصول علي بشرة مشرقة، وهوقناعًا منزليًا لتقشير القهوة لوجهك ويعتبر أفضل تجربة ترطيب وتقشير البشرة، ستشعر بالانتعاش بعد استخدامه وستلاحظ فرقًا في بشرتك!، وتعتبر القهوة من المكونات الطبيعية المدهشة التي لها فوائد صحية لا حصر لها، و يمكن استخدامها أيضًا كمكون للعناية بالبشرة وهي تحقق من بعض المكونات الرائعة الموجودة في مطبخك وسوف نوضح لك كيفية القيام بذلك.

مكونات الماسك السحري لتقشير البشرة

يمكن تحضير الماسك السحري لتقشير البشرة، من مكونات تتواجد في كل منزل وهي عبارة عن:

50 مل من حليب

واحد ملعقة تكون كبيرة من العسل

واحد ملعقة كبيرة من مسحوق كاكاو

واحد ملعقة تكون كبيرة من زيت جوز الهند

واحد ملعقة تكون كبيرة من القهوة التي تكون مطحونة

طريقة تحضير الماسك السحري لتقشير البشرة

سوف نبدأ في تجهيز الماسك السحري لتقشير البشرة، حيث نقوم في البداية باحضار وعاء، ثم نأتي بجميع المكونات في وونقوم باضافتها داخل الوعاء، وبعد ذلك نخلطها جيدا معاً، حتي نكون قد حصلنا علي خلطة تكون متجانسة تماماً، وتكون جاهزة لكي نستعملها علي البشرة، بعد ذلك نظفي وجهك بمنشفة صغيرة مغموسة بالماء الفاتر لفتح مسام الوجه، ثم ضعي القناع على الوجه مع تجنب وضعه حول العينين. اتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة. أخيرًا اغسلي وجهك بالماء الفاتر.، وسوف يحقق نتائج رائعة

فوائد القهوة للبشرة

لذا تخيلوا سعادتي عندما اكتشفت بعد يوم طويل وشاق، مدى فعالية مقشر القهوة لبشرتي كما يمكنك التخمين، كنت متحمسًا جدًا لتجربته بنفسي، لقد جربت أنواعًا مختلفة من المقشر أو البيض أو السكر أو دقيق الحنطة ، لكن لا شيء يضاهي استخدام القهوة كمقشر، سواء كنت من محبي القهوة أو كنت تحب احتساء فنجان منها في الصباح ، فأنت على الأرجح على دراية بجميع الفوائد الصحية التي تأتي مع تناول هذا المشروب الغامق واللذيذ. من إعطائك دفعة من الطاقة بعد الرشفة الأولى إلى تحسين ذاكرتك وقدرة عقلك ، فلا عجب أن الكثير من الناس قد وقعوا في حب القهوة.