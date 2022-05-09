لبشرة مشدودة.. حضري ماسك بياض البيض والنشا لشد الوجه والتخلص من الخطوط الرفيعة

ماسك النشا وبياض البيض لشد التجاعيد، يعتبر الجلد من أكثر ما يتعرض للعوامل البيئية الخارجية الضارة بشكل يومي، مما يتسبب في إرهاق البشرة وجفافها، لذلك لابد من العناية بصحة البشرة بشكل مستمر لكي تصبح أكثر شبابا وإشراقاً وحمايتها من التعرض للإصابة بعلامات الشيخوخة المبكرة، ويعد ماسك النشا وبياض البيض من أقوى الأقنعة المستخدمة على الوجه من أجل شد التجاعيد والتخلص من الترهلات وإضافة اللمعان والنضارة على الوجه، ومن خلال ما يلي سوف نقدم لكم أهم فوائد استخدام ماسك النشا وبياض البيض لشد تجاعيد الوجه المحيطة حول العينين والفم.

ماسك النشا وبياض البيض لشد التجاعيد

يستخدم النشا في صناعة العديد من منتجات العناية بالبشرة لما له من خصائص فريدة في حماية البشرة وحمايتها من العوامل الخارجية الضارة، حيث يساهم في تغذية البشرة بعمق، مما يساعد على تجديد شبابها والحفاظ عليها ومحاربة الشيخوخة المبكرة، كذلك يعتبر بياض البيض علاجًا فعالًا للتورم تحت العينين، وإزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتأخير شيخوخة الجلد، وفيما يلي طريقة تحضير ماسك النشا وبياض البيض لشد التجاعيد ومحاربة الشيخوخة.

مزج ملعقتين كبيرتين من دقيق نشا الذرة مع بياض حبتان من البيض حتى يصبح المزيج ناعماً.

وضع المزيج على بشرة الجلد المحيطة بمنطقة العينين والفم، ثم يترك حتى يجف.

غسل البشرة بالماء البارد جيداً بعد مرور نصف ساعة.

ضرورة تكرار هذا الماسك كل يوم لمدة أسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

ماسك بياض البيض والنشا والبرتقال لإزالة التجاعيد

كما يمكن استخدام هذا الماسك المكون من مواد طبيعية تعزز من إشراقه ونضارة البشرة، والحفاظ عليها بإطلاله مشرفة وأكثر شبابا وانتعاش، وتقليل ظهور التجاعيد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: