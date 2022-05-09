بملعقة فازلين واحدة يمكنكم تطويل الشعر 5 سم في الأسبوع وتكثيفه

الشعر من أكثر الأشياء التي يلزم الحفاظ عليها بالجسم من التقصف أو أية أمراض أو عوامل خارجية، وبدلا من استخدام منتجات غالية الثمن يمكن أن نستخدم ملعقة واحدة من الفازلين مع بعض المكونات الأخرى، وتساهم في حل الكثير من مشاكل الشعر بشكل مبسط للغاية، لا عليك الذهاب إلى أماكن كثيرة بعد الآن يمكن متابعتنا وستتعرفون على عدة طرق تساهم في جعل الشعر أفضل كثيراً.

تطويل الشعر وتكثيفه بالفازلين

يمكن الآن أن نستخدم مكون واحد فقط في البيت ألا وهو الفازلين لتكثيف الشعر وجعل حالته أفضل كثيراً، كما أنه هناك الكثير الفوائد التي يقدمها الفازلين للشعر تساعد في نموه وتقدم له الدعم الذي يرغب في أخذه من الكثير من المكونات الأخرى، كما أنه من الضروري الحفاظ عليه من قبل السيدات فهو يعتبر التاج الذي تتزين به ويظهر جمالها، ويمكن تنفيذ هذه الوصفات معه:

يمكن عمل حمام كريم للشعر من خلال خلط كل من الفازلين مع الماء.

كما يمكننا خلط كل من الثوم مع الفازلين أيضًا فكلاهما يقدم أن الكثير من الخدمات للشعر ويجعله بصحة أفضل.

كما يمكننا خلط زيت الخروع مع الفازلين حتى يساعد في تطويله وجعله أفضل مع ملئ الفراغات المتواجدة بالمنتصف.

ونستطيع استخدام زيت الزيتون مع الفازلين لتقديم الكثير من الفوائد التي لا حصر لها لتجعل الشعر أفضل.

كيفية استخدام الفازلين

ويمكننا أن نستخدمه من خلال عدة طرق بهذا الشكل: