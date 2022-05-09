نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرارتتبيلة الحاتي في شوي اللحمة على الفحم للحصول على كباب طري بأجمل رائحة شواء وألذ مذاق وشكل جميل و لا أروع في المقال التالي

شوي اللحمة على الفحم، لا يزال اللحم هو سيد المائدة في إثنين وعشرين بلد ناطق باللغة العربية، وهو دائمآ أجمل و أٌقيم ما يتم تقديمه للضيف من طعام حيث أن تقديمه للضيف فخامة للمضيف وإكرام للضيف، يمكن طهي اللحم بكثير من الطرق المتعددة والكثيرة واللذيذة أيضآ إلا أن شوي اللحم عى الفحم تتربع على عرش الصدارة دائمآ فوق كل طرق الطبخ الأخرى وذلك لمذاق اللحم المميز جدآ والشهي جدآ وكذلك لرائحة الشواء التي تغمر المكان كله بالفرح و فتح الشهيه. من أجل ذلك نقدم لك سيدتي أسرار نجاح شوي اللحمة على الفحم مثل أنجح و أشهر حاتي المكونات و المقادير وزن واحد كيلو جرام من اللحم و يتم تقطيعه إلى مكعبات لا هي صغيرة جدآ و لا هي كبيرة جدآ

عدد ستة ثمار من الطماطم و يتم تقطيع كل ثمرة إلى أربعة أجزاء متساوية

عدد ستة ثمار من البصل و يفضل أن يكون بصل أحمر و يتم تقطيع كل ثمرة إلى أربعة أجزاء متساوية

نملأ ربع كوب ماء بزيت الزيتون البكر النقي

بإستخدام ملعقة الشاي نحضر كمية من خل الطعام بما يعادل أربعة ملاعق

مقدار من الملح قدر الرغبة في التذوق و يراعى عدم زيادة الملح لمرضى ضغط الدم المرتفع

ربع ملعقة أرز من الفلفل الأسود المطحون

نصف ملعقة أرز من القرفة

ربع ملقعة أرز من السبع بهارات

ربع ملقعة أرز من بهارات الشوي طريقة شوي اللحمة على الفحم في وعاء عميق مثل السطانية نخلط زيت الزيتون مع الخل و البهارات والملح والفلفل خلطآ جيدآ

يتم غسل مكعبات اللحمة التي تم تقطيعها إلى مكعبات غسلآ جيدآ

يتم تغليف مكعابت اللحمة بالتتبيلة التي تم تحضيرها في الوعاء العميق

نضع مكعبات اللحمة المغلفة بالتتبيلة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين و يفضل أن تكون أطول من ساعتين

نخرج اللحمة المتبلة من الثلاجة و نتركها لمدة ساعة

نحضر أسيخ الشوي و في كل سيخ نضع مكعب من اللحمة المتبلة و بعده قطعة من البصل الذي سبق تقطيعه

ثم مكعب لحم ثم قطعة طماطم من التي سبق تقطيعها و هكذا حتى يمتليء السيخ

نكرر الخطوة السابقة حتى تسكن كل مكعبات اللحمة في أسياخ الشوي

نضع الأسياخ على الفحم و نقلبها كل فترة حتى تمام النضج عمر شويل - جدة أسرارتتبيلة الحاتي في شوي اللحمة على الفحم للحصول على كباب طري بأجمل رائحة شواء وألذ مذاق وشكل جميل و لا أروع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرارتتبيلة الحاتي في شوي اللحمة على الفحم للحصول على كباب طري بأجمل رائحة شواء وألذ مذاق وشكل جميل و لا أروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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