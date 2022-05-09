حضري فطيرة العشر دقائق لأطفالك لعشاء سريع ولذيذ

تعد فطيرة العشر دقائق ، من أسرع أنواع الفطائر التي لا تأخذ وقتاً طويلاً أو مجهود، يمكن تحضيرها علي العشاء أو الغداء وحشوها بحشوات مختلفة ومتنوعة، فهي لها قوام هش وخفيف جداً، وتتميز بمذاق لذيذ جداً ورائع ومختلف عن باقي الفطائر، ويكون الإقبال عليها كثير جداً من قبل الكبار والصغار، لذلك تعتبر من الوجبات المنزلية السريعة، وتبحث دائماً الأمهات وربات المنازل علي طرق مختلفة لتقديم أفضل أنواع الوجبات لأفراد أسرتها كنوع من التغير في الطعام، هي فطيرة شهية يمكن تحضيرها في وقت قصير جداً لا تحتاج مجهود أو تعب، ولها شكل جذاب وطعم لذيذ يجعل الكثير من الأشخاص يقبلون علي تناولها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطيرة العشر دقائق في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطيرة العشر دقائق

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مقادير عمل هذه الفطيرة السريعة وهي كالاتي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

رشة من السكر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

حليب دافئ للعجن علي حسب الحاجة.

رشة من الملح.

للحشو:-

جبن فيتا.

جبن شيدر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير فطيرة العشر دقائق في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-