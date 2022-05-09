من ربع كيلو بانيه طريقة عمل بفتيك الفراخ تكفي 10 أفراد

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عندما تكون في اخر الشهر والمرتب انتهاء اقترب علي الانتهاء يمكن ان تكون بعمل بعض الاكلات البسيطة، والتي لا تكلفك الكثير، ووف نضع أمامكم الأن فكرة لتجهيز أكلة من ربع كيلو بانيه فقك، أو عن طريق استخدام صدور الفراخ سنقوم بتجهيز أكلة اقتصادية للغاية، حيث يمكن لهذه الطريقة أن تكفي هذه الوجبه عشرة أشخاص، وقد قمنا بعملها من نصف صدر فرخة فقط مع بعض الاضافات.
مكونات طريقة عمل بفتيك الفراخ
يمكن من مكونات بسيطة سوف نقوم باضافتها لصدور الفراخ أن نقوم بعمل وجبة تكفي عشرة افراد وهي كالتالي:
- نقوم باحضار نصف صدر الفرخه ونقوم بتقطيعه الي مكعبات صغيره وننزع منه والجلد
- 2 بيضة
- علبة زبادي
- حبة بصل مفرومة
- ثوم بودر وبصل بودر
- 3 ملاعق دقيق
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- ملح
طريقة التحضير
- في بداية الامر نقوم باحضار نصف صدر دجاج قد قمنا بتقطيعه الي مكعبات صغيرة، ثم بعد ذلك نحضر كيس ونضع هذه المكعبات داخل الكيس ونقوم بتبطيطها أو الضغط عليها بأى شىء حاد، مثل مخرطة الملوخية، وكأني أقوم بفرم صدر الفرخة ويمكن أن نقوم بفرمها في الكبة
- نضيفة للفراخ المفرومة البيض ثم نضيف علبة الزبادي كما نضيف البصل المفروم ونضيف الملح
- وبع ذلك نقوم باضافة التوابل المستخدمة وهي البصل البودر والثوم البودرثم نضيف الدقيق ومعه البيكنج بودر
- وبذلك نكون قد ضاعفنا كميتها كثيرا كما شاهدنا، ونقوم بتقليب كل هذه المكونات معاً ونخلطها خلطاً جيداً
- بعد ذلك نحضر الطاسة ونضع بها بعض من الزيت ثم نضعها علي النار، وبعد ذلك نقوم ببل ايدينا بالزيت، ونبدأ عمل كور من عجينة صدور الفراخ حيث نقوم بعمل كورة ثم نبططها أو نفردها علي الايد ونضعها في الطاسة
- وذلك علي هيئة البرجر والبفتيك وبعد ذلك نبدأ في تقليبها بمجرد ما نشعر أنها قد استوت وذلك حتي تنتنهي جميع الكمية، وتصبح مثل البانية حيث سوف تعطينا كمية كبيرة تكفي عشرة أشخاص وذلك من أقل من صدر دجاجة فقط
- ويمكن أن نقوم بتقديمها مع المكرونة أو الارز البسمتي.
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