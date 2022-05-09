من ربع كيلو بانيه طريقة عمل بفتيك الفراخ تكفي 10 أفراد

عندما تكون في اخر الشهر والمرتب انتهاء اقترب علي الانتهاء يمكن ان تكون بعمل بعض الاكلات البسيطة، والتي لا تكلفك الكثير، ووف نضع أمامكم الأن فكرة لتجهيز أكلة من ربع كيلو بانيه فقك، أو عن طريق استخدام صدور الفراخ سنقوم بتجهيز أكلة اقتصادية للغاية، حيث يمكن لهذه الطريقة أن تكفي هذه الوجبه عشرة أشخاص، وقد قمنا بعملها من نصف صدر فرخة فقط مع بعض الاضافات.

مكونات طريقة عمل بفتيك الفراخ

يمكن من مكونات بسيطة سوف نقوم باضافتها لصدور الفراخ أن نقوم بعمل وجبة تكفي عشرة افراد وهي كالتالي:

نقوم باحضار نصف صدر الفرخه ونقوم بتقطيعه الي مكعبات صغيره وننزع منه والجلد

2 بيضة

علبة زبادي

حبة بصل مفرومة

ثوم بودر وبصل بودر

3 ملاعق دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح

طريقة التحضير