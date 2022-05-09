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تعد كيكة الزبادى بالشكولاتة من أنواع الكيكات اللذيذة، والتى يقبل على أكلها الصغار والكبار وذلك لأنها بتكون طرية وهشة جداً، وكيك الزبادى يقدم عادةً أبيض أو بالفانيليا ولكن اليوم سنقدمه بطريقة مختلفة وهى بالكاكاو ومغطاة بالكريمة والشكولاته اللذيذة، وذلك ما يزيد من إقبال الأطفال على تناولها لانهم يعشقون الشوكولا، كما أنها تعد من الكيكات المفيدة والمغذية لما تحتو عليه من مكونات مليئة بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، مثل البيض واللبن الزبادى والكاكاو وغيرها من المكونات، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة الزبادى بالشكولاتة الهشة الطرية بالتفصيل. مكونات كيكة الزبادى بالشكولاتة ٢١/٢ كوب من الدقيق.

كوب من اللبن الزبادى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

٢ كوب من السكر.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

١/٢ كوب من الكاكاو البودر مذاب فى كوب من الماء الساخن.

رشة من الملح. للتغليف ٢ كوب من الكريمة السائلة.

كوب من الشوكولاتة الغامقة المذابة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الزبادى بالشوكولاتة سهلة وسريعة ويمكنك تجهيزها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بخفق السكر مع الزيت جيداً حتى يصبح الخليط كريمي ثم نضيف عليهم البيض والفانيليا ونستمر فى الخفق. ثم نضيف بودرة الكاكاو ونخفقها معهم جيداً. بعد ذلك نضيف ملعقة الخل الى كوب اللبن الزبادى ونضيفهم الى الخليط السابق ونخفقهم جيداً. فى وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج صودا ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نقوم بإضافته الى الخليط السابق بالتدريج ونقلب حتى يصبح الخليط ناعم وكريمي. ثم نجهز ثلاث صواني بحجم صغير وندهنها ونقوم بتوزيع الخليط بشكل متساوي داخل الصواني. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة. نخرجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً. بعد ذلك نقوم بخفق الكريمة بالمضرب الكهربائي حتى تصبح كثيفة ثم نضيف عليها الشوكولاتة المذابة ونخلطهم مع بعض كويس. نغلف الكيك بالكريمة ونزينها بالتوت الأحمر ثم نقدمها وبالف صحة وعافية. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الزبادى بالشكولاتة الهشة الطرية بمذاق روعة - ثقفني

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