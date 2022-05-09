طريقة عمل صينية المكرونة البشاميل باحترافية شيفات قنوات التلفزيون

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صينية المكرونة بالبشاميل من ألذ وأشهر الأطباق العربية التي تقدم على مائدة الطعام وبخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه العزائم، ويمكن تحضيرها بحشوة اللحمة المفرومة أو بحشوة الفراخ المقطعة شرائح، وهناك من يفضل إضافة أنواع مختلفة من الجبن عليها. صينية المكرونة بالبشاميل يجب اتباع تلك الخطوات للحصول على صينية مكرونة بالبشاميل قوامها مضبوط كما يلي: المكونات: نصف كيلو مكرونة أقلام.

عدد ٣ ملاعق دقيق.

مقدار لتر حليب.

ملعقة زبدة.

ربع كيلو لحمة مفرومة معصجة.

ملعقتان كبيرتان جبنة مشكلة. طريقة عمل البشاميل: أولاً نذيب السمنة على النار، ونضيف لها الدقيق ونقلبه جيداً لمدة ٣ دقائق حتى يأخذ لون ذهبي فقط. بعد ذلك نضيف الحليب بالتدريج وأثناء وضع الحليب نقلب باستمرار ليتماسك الخليط. نضيف الجبنة على البشاميل ونقلبه ثم نرفعه من على النار. طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل: نسخن الفرن أولاً بدرجة حرارة ١٨٠ درجة. نسلق المكرونة في وعاء به ماء مغلية على النار، وبعد عدة دقائق نخرج المكرونة ونصفيها. نضع نصف مقدار المكرونة في صينية الفرن وفوقها طبقة من اللحمة المفرومة المعصجة وطبقة صلصة. ثم نضع الكمية المتبقية من المكرونة ونغطي وجه الصينية بالبشاميل المتبقي. ندخل صينية المكرونة في الفرن لمدة نصف ساعة، ثم تقدم وهي ساخنة. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة أشهر أنواع المكرونة بالبشاميل هي تلك المحشية باللحمة المفرومة، ويتم تحضيرها كالتالي: المكونات: ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة زيت كبيرة.

مكعب مرقة دجاج. مكونات البشاميل: لتر حليب.

عدد ٥ ملاعق دقيق. مكونات الحشو: عدد ٣ حبات طماطم مقطعة.

ملعقة ملح.

ملعقة ريحان ناشف.

عبوة صلصة طماطم صغيرة.

ملعقة زنجبيل ناشف.

بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة فلفل أسود.

مقدار نصف كيلو لحمة مفرومة.

٣ فصوص ثوم.

ملعقتان كبيرتان زيت.

مقدار ٣٠٠ جرام جبنة موزاريلا.

كيلو مكرونة أقلام. طريقة التحضير: بعدما نسلق المكرونة نضيف لها ملعق ملح وزيت ومكعب المرقة. ثم نضع زيت في مقلاة على نار متوسطة ونضيف البصل المفروم والثوم ونقلبهم. نضيف اللحم للطاسة ونحركه حتى يستوي ويتغير لونه ثم نضيف عليه الطماطم المفرومة وجميع البهارات. بعد ذلك نضع صلصة الطماطم وكمية ماء قليلة. في وعاء آخر نضع الحليب، ونذيب الدقيق في ملعقتين لبن ونضيفه على الكليب الساخن ونحرك بالمضرب اليدوي حتى تصبح صلصة البشاميل جاهزة. نبطن الصينية بنصف مقدار المكرونة وعليها كمية صغيرة من البشاميل ونقلبهم جيداً، وعليهم صلصة الطماطم ثم المكرونة المتبقية ثم البشاميل المتبقي. في النهاية نضع الجبنة المبشورة على الوجه ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة ثم تقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية المكرونة البشاميل باحترافية شيفات قنوات التلفزيون - ثقفني

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