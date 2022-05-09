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تعد فطيرة التفاح بالحليب من أنواع الفطائر السهلة السريعة، والتى يمكن اعدادها فى وقت قصير ولا تحتاج الى مجهود كبير، كما أنها لا تحتاج الى فرن فيتم عملها فى مقلاة(طاسة) على البوتجاز، ولذلك فهى تعد منقذة عند حضور ضيوف فجأه أو لتحضيرها فى المساء أو الصباح كتحلية سريعة، وهى من الفطائر التى لها قيمة غذائية عالية لإحتوائها على التفاح بفوائده الكثيرة لصحة الجسم، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير فطيرة التفاح بالحليب فى المقلاة بالتفصيل. مكونات فطيرة التفاح بالحليب تحتوى فطيرة التفاح بالحليب على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: حبة كبيرة من التفاح مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

حبة من البيض.

٣/٤ كوب من الحليب.

٢ ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

٤ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

١١/٢ كوب من الدقيق. للتزيين مربي.

شرائح لوز.

فول سوداني. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل فطيرة التفاح بالحليب سهلة وسريعة ويمكنك تجهيزها فى وقت قصير ولا تستغرق وقت طويل وهى كمايلي: أولا نقوم بإحضار مقلاة (طاسة) ويفضل من الأنواع التى لا يلتصق بها الطعام وإذا لم تكن متوفرة عندك يمكنك استخدام اى نوع آخر مع دهنه بالزبدة. ثم نرش بوسطها نصف ملعقة من السكر ونبدأ برص شرائح التفاح فى وسط المقلاة وعلى الجوانب. بعد ذلك نرش عليهم نصف ملعقة السكر المتبقية. نحضر وعاء مناسب ونضع به البيضة والفانيليا ونضيف عليها ملعقتين السكر والزيت ثم نضيف عليهم الحليب ورشة الملح. نخلطهم مع بعض كويس حتي يذوب السكر ويصبح الخليط ناعم تماماً. بعد ذلك نضيف عليهم الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى يصبح الخليط مثل خليط الكيك. ثم نقوم بسكب الخليط على التفاح فى المقلاة حتى تغطي جميع الجوانب. بعد ذلك نضعها على النار وتكون ما بين هادية ومتوسطة ونغطيها ونتركها حتى يصبح سطحها جاف. ثم نتأكد من أنها احمرت من تحت نقوم بقلبها على الجهة الأخرى حتى تتحمر لمدة ٥ دقائق. نطفئ النار ونضعها فى طبق التقديم ونزينها بالمربي ونرش عليها رقائق اللوز أو الفول السودانى أو جوز الهند وتقدم وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة بحبة من البيض اصنعي فطيرة التفاح بالحليب فى المقلاة بدون فرن - ثقفني

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