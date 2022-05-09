نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو زهقتى منها.. طريقة إزالة الحنة السوداء من اليد والأظافر وستختفى أثرها تماماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيرًا من الفتيات يقومون بوضع الحنة كطلاء للأظافر بدلًا من استخدام المانكير وذلك حتى لا تبطل الصلاة، ولكن سرعان ما يتحول لونها إلى لون غير مناسب في الأظافر مما يجعلهم يبحثون عن طريقة إزالة الحنة السوداء من اليد والأظافر بكل سهولة والتي سنقوم بتقديمها لكم من خلال سطور هذا المقال في موقعنا ثقفنى.

طريقة إزالة الحنة السوداء من اليد والأظافر

يمكنك التخلص من شكل الحنة الغير مناسب من يديك وأظافرك بكل سهولة، وذلك من خلال الطرق التي سوف نقوم بعرضها عليكم.

الصابون لازالة الحنة من الاظافر

بسهولة وبمكون موجود في كل منزل يمكنك أن تزيلي الحنة الموجودة في يديك أو أظافرك، وذلك كما يلي:

المكونات:

صابونة ديتول.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

مرطب مناسب لبشرتك.

طريقة التحضير:

قومي بوضع كمية الماء الدافئ في وعاء عميق.

بعد ذلك ذوبي قطعة من الصابون في الماء.

ثم قومي بوضع يديك في الماء المضاف إليه قطعة الصابون لمدة دقائق.

بعد ذلك قومي بفرك المكان المتواجد عليه الحنة.

ثم كرري ذلك عدة مرات حتى تتخلصي من الحنة.

بعد ذلك قومي بغسل يديك بماء دافئ وجففيه جيدًا، ثم قومي بوضع المرطب.

زيت الزيتون لازالة الحنة من اليد والاظافر

زيت الزيتون قادر على تخليصك من أي مادة غير مقبولة على يديك وخاصةً الحنة السوداء، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة مملوءة ملح طعام يفضل الخشن.

كوب كبير من الماء الدافئ.

قطعة قماش قطنية.

كريم مرطب.

طريقة التحضير:

قومي بوضع ملح الطعام في الماء الدافئ وقلبي حتى يذوب تمامًا.

بعد ذلك ضعي زيت الزيتون عليهم وقلبي.

ثم اغمسي قطعة القماش في الخليط، وقومي بفرك المكان الموجود عليه الحنة عدة مرات حتى تتخلصي نهائيًا منها.

بعد ذلك قومي بغسل يديك.

ثم جففيها وضعي كريم مرطب عليها حتى لا تصبح جافة وخشنة.

في نهاية الحديث عن طريقة إزالة الحنة السوداء من اليد والأظافر فقد قمنا بعرض أسهل طريقتين وذلك بمكونات موجودة في كل منزل حيث عرضنا طريقة الصابون الديتول، وطريقة زيت الزيتون، فعليك أن تختار من بينهم ما يناسبك وما هو متوفر لديك.