اجهزي بنيو لوك الصيف.. صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه واحصلي على أحلي طلة بشعر بنى طبيعي

تعتبر الطرق الطبيعية لصبغ الشعر هي الأفضل دائمًا لاستخدامها ويحبذ الكثير من السيدات صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه لما يعطي الشعر من لون رائع ولامع ويحافظ على ترطيب الشعر ونعومته ولا يسبب له أي أضرار على الإطلاق، لذلك سوف نعرض لكي أفضل طريقة لصبغ شعرك باستخدام الحناء مع النسكافيه والحصول على درجة لون رائعة.

صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه

يمكنك سيدتي صبغ شعرك درجة من درجات اللون البني المميز كما ترغبين بواسطة الحناء والنسكافيه، كما أن الحناء تغذي الشعر وتنعمه والنسكافيه مكون طبيعي يمنح الشعر لون طبيعي وغني ولامع، ويمكن صبغ الشعر لون بني مميز كالآتي:

مكونات صبغة الحنا والنسكافيه

مقدار 5 معالق كبيرة من مسحوق الحناء.

ومقدار 2 ملعقة كبيرة من مسحوق النسكافيه.

عدد 2 حبة من الليمون.

وعدد 2 بيضة متوسطة الحجم.

مقدار قليل من الماء الساخن.

طريقة صبغ الشعر بالحناء لون بني غامق

أولا قومي بتحضير وعاء من البلاستيك نظيف ويفضل يكون مخصص لأغراض الصبغة فقط.

بعد ذلك ضعي بداخله كلًا من مقدار مسحوق الحناء كما هو سابق ذكره، وأيضًا مقدار النسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان وتقلب جميع المكونات حتى يمتزجا ببعض تمامًا.

ثم نقوم بوضع البيضة والماء إلى المكونات السابقة ونستمر بخلط المكونات حتى تختلط جيدًا.

بعد ذلك يترك الخليط لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

ثم بعد مرور مدة الثلاث ساعات نقوم بعصر حبتان الليمون إلى الخليط ونخلطه مجددًا حتى يمتزج عصير الليمون به فهو يساعد على ثبات مفعول ولون الحناء.

بعد ذلك أصبح الخليط جاهز للاستخدام على الشعر، لابد أن يكون الشعر نظيف وخالي من أي زيوت أو كريمات.

ثم نمشط الشعر ونقسمه إلى أجزاء متساوية.

بعد ذلك نفرد خليط الصبغة على كل جزء بالتساوي.

ثم نتركه لمدة ساعة على الشعر مع تغطيته.

بعد مرور ساعة نقوم بفرك الشعر بعضه البعض حتى تتوزع الصبغة ويترك لمدة ساعة أخرى.

بعد ذلك أغسلي شعرك بالماء الفاتر مع استخدام الشامبو.

في نهاية مقال صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه قمنا بعرض المكونات وطريقة التحضير الواجب الالتزام بتطبيقها لصبغ الشعر اللون البني المميز بمكونات طبيعية تحافظ على نعومة الشعر دون التأثير عليه بأي أضرار كيميائية.