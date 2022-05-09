وضعيات يوجا للتحكم في تساقط الشعر واعادة نموه بشكل اسرع

تساقط الشعر من اكبر المشاكل اللي بيعاني منها كتيري من البنات ، وغالبا عشان نعالج المشكلة دي بنجرب وصفات وعلاجات كتير ، ولكن هل سبق وجربتي اليوجا للتحكم في تساقط الشعر واعادة نموه؟ المعلومة يمكن تبقى جديدة وغريبة ، ولكن الحقيقة ان اليوجا بتساعد في نمو الشعر وكمان تجنب تساقطه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وضعيات يوجا لمنع تساقط الشعر واعاده نموه مرة تانية.
ازاي اليوجا بتفيد الشعر:
اليوجا بتساعد في الحفاظ على صحة اجسامنا الداخلية ، وبيخلص الجسم من التوتر والقلق ، وبينظم الدورة الدموية ، وكل ده بيأدي لصحة الجسم ، وده بينعكس على الشعر وبيساعد على تقليل التساقط ، ممارسة اليوجا كل يوم ، هيعمل تغيير جذري في جسمك ، وهتحسي بنشاط وحيوية اكتر.
هتتفاجئي ان اليوجا هتغير شعرك من باهت لشعر صحي ، بالاضافة كمان انها بتحسن الهضم وبتقلل القلق ، وهما يعتبروا من العوامل الرئيسية اللي ليها دور في تدهور الشعر.
– اليوجا بتساعد في تنشيط الدورة الدموية.
– بتقلل التوتر والقلق.
– بتخلص الجسم من السموم بشكل طبيعي.
– بتحسن النمو البدني والعقلي.
– بتخلي فروة الراس صحية وبتقوي الشعر وبتساعد على كثافته.
وضعيات يوجا لمنع تساقط الشعر:
1- وضع Adho Mukha Svanasana (Downward-Facing Dog Pose)
الوضع ده ممكن يعمله المبتدئين بكل سهولة ، اعمليه كل يوم الصبح على معدة فاضية ، لمدة 1 – 3 دقايق.
الوضع ده بيساعد على تحسين الدورة الدموية ، لانه بيساعد على تدفق الدم للراس ، بالاضافة انه بيضغط على عضلات البطن وبيحسن الهضم ، بيعمل تمدد للرقبة والعمود الفقري ، وبالتالي بيخلص الجسم من التوتر ، وكمان بيريح العقل وبيهديه.
طريقة الوضع بالفيديو:
2- وضع Uttanasana (Standing Forward Bend Pose):
الوضع ده بيجدد جسمك وبيرفع معنوياتك ، بالنسبة لمدة التمرين للمستوى المتوسط اثبتي على الوضع لمدة 15 – 30 ثانية ، اعمليه الصبح على معدة فاضية ، ولو مش هتقدري تعمليه الصبح ممكن تعمليه بالليل ولكن لازم يكون بعد 4 – 6 ساعات من اخر وجبة اكلتيها.
الوضع ده بيساعد على اندفاع طاقة اكتر لخلايا مخك ، بيساعد على تهدئة العقل وبيمنع الصداع ، كمان ليه تأثير ايجابي على الجهاز الهضمي ، اللي بدوره بيحل مشكلة الامساك.
طريقة الوضع بالفيديو:
3- وضع Ustrasana (Camel Pose)
اعملي التمرين ده كل يوم الصبح على معدة فاضية ، لمدة 30 – 60 ثانية ، والافضل تكون المعدة فاضية للحصول على افضل النتايج لان جسمك بيكون فيه طاقة من الاكل المهضوم ، وده هيخليكي تعملي الحركات باداء افضل.
الوضع ده بيحسن الهضم والافراز ، بيفتح الصدر وبيخفف التوتر ، بيشفي ويوازن الشكرات وبيحسن وضعية الضهر وبيقوي الجسم ، بينظم كمان الدورة الشهرية وبيساعد على التخلص من توتر المبايض.
طريقة الوضع بالفيديو:
4- وضع Vajrasana (Thunderbolt Pose):
للمبتدئين اعملي التمرين كل يوم لمدة 5 – 10 دقايق.
الوضع ده مع الممارسة المنتظمة ، بيقضي على الامساك ، بيساعد على استقرار العقل ، بيقلل من السمنة ، بيخفف من التوتر في الضهر ، كمان الوضعية دي بتعالج اضطرابات المعدة ، وبتحسن الدورة الدموية ، وبتقوي العضلات.
طريقة الوضع بالفيديو:
5- وضع Sarvangasana (All Limb Pose)
اعملي التمرين كل يوم الصبح على معدة فاضية ، لمدة 30 – 60 ثانية على الاقل.
الوضع ده بيساعد على علاج الاكتئاب الخفيف ، بيهدي العقل ويخفف التوتر ، بيعمل تمدد للرقبة والكتفين ، بينظم عملية الحرق في الجسم ، هيحافظ على جسمك نشيط وخالي من الالم.
طريقة الوضع بالفيديو:
6- وضع Pawanmuktasana (Wind Relieving Pose)
الوضع ده من الاوضاع اللي اي شخص مبتديء يقدر يعمله بسهولة ، وهو من الاوضاع اللي لما يتعمل الصبح بيساعد على ازالة كل الغازات الهضمية من المعدة ، اعمليه يوميا لمدة 30 – 60 ثانية.
بيحسن الهضم ، بيقوي عضلات البطن ، كمان بيعمل تدليك للاعضاء الداخلية والامعاء ، الوضعية دي كمان بتخفف من التوتر في اسفل الضهر ، وبتحسن الدورة الدموية لاعضاء الجسم ، وكمان بتقلل دهون البطن.
طريقة الوضع بالفيديو:
7- وضع Sirsasana (Headstand Pose)
التمرين ده بيحتاج انه تعمليه بعد 10 – 12 ساعة على الاقل من اخر وجبة ليكي ، والصبح يعتبر اكتر وقت مثالي للتمرين ، اعمليه لمدة 1 – 5 دقايق او اقل حسب قدرتك وراحتك ، وبالنسبة للمبتدئين تقدري تعملي الحركة وانتي ساندة على الحيطة.
الوضع ده بيهدي العقل بشكل فوري وبيخفف التوتر ، بيزود التركيز وتدفق الدم لفروة الراس ، بيطور قوة عضلاتك الاساسية ، بيغذي عقلك ، كمان بيعالج الغدة الدرقية وبيزيل الخمول.
طريقة الوضع بالفيديو:
التمارين كلها مجمعة:
نصايح اضافية لشعر صحي:
– قبل ما تبدأي اليوجا ، اتأكدي ان معدتك فاضية.
– اعملي احماء جسمك عن طريق تمرين تمدد بسيط عشان متأذيش عضلاتك.
– اليوجا نتجيتها مش فورية ، ولكن هتلاحظي الفرق بعد الانتظام عليها لمدة شهر.
– لو مش عايزة تمارسي يوجا ، ممكن تمارسي الجري, المشي, او ركوب العجل.
– اي تمرين لزيادة الدورة الدموية هيساعد في علاج تساقط الشعر.
– كلي دايما اكل صحي ، لان ده بينعكس على صحة الشعر.
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