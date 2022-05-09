نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا نسويها في الفرن.. البيتزا السائلة في المقلاة ألذ وأسرع بيتزا بدون عجن ولا فرن في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا البيتزا وتبحث ربات المنازل دائما على كل ما هو سهل وبسيط وعندما نتحدث عن البيتزا وطريقة عملها نعرف جميعا أنها تحتاج إلى فرن وخميرة وعجن مما يجعل تحضيرها مرهق كثيرا لربات المنازل ولكن اليوم يكون الأمر مختلفا وذلك أننا سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة جدا فلا نحتاج إلى خميرة ولا فرن ولا عجن وذلك لأنها سائلة وسوف نوضح مكونات عملها وطريقة تحضيرها بالتفصيل من خلال هذا المقال..

مكونات عمل البيتزا السائلة

نجد أن البيتزا السائلة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

كوب دقيق ونصف.

ماء.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة سكر.

ملعقة ملح

٣ ملاعق زيت.

مكونات الحشو: ( صلصة، شرائح زيتون، فلفل أخضر، فلفل ألوان، مواتزريلا، شيدر، قطع فراخ صغيرة .

طريقة تحضير البيتزا

عندما نجهز البيتزا السائلة نجد أنها تكون سهلة جدا فهي لا تأخذ وقت أو مجهود لذلك تسعى كثير من ربات المنازل إلى التعرف على طريقة عملها بشكل جيد وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والماء والحليب والسكر والملح والزيت.

نقوم بخفق جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

تحضير الحشو( محضر طاسة ونضع بها الفراخ والملح والفلفل والبهارات والفلفل الأخضر والألوان ونقلبهم جيدا حتى تذبل المكونات.

تحضير الحشو( محضر طاسة ونضع بها الفراخ والملح والفلفل والبهارات والفلفل الأخضر والألوان ونقلبهم جيدا حتى تذبل المكونات. نحضر طاسة غير لاصقة ونضع بها العجين ويجب أن يكون سائلا عند قرب نضجها ندهن وجهها بالصلصة ونضع الحشو والجبنة والزيتون.

نقوم بتغطية البيتزا ونتركها حتى تنضج وعند تمام النضج نرفعها من على النار ونضعها جانبا.

نترك البيتزا حتى تهدأ ثم نقوم برفعها من الطاسة وتقديمها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

فوائد عمل بيتزا الطاسة

عندما تقوم ربات المنازل بعمل البيتزا الطاسة السائلة يكون لها فوائد عديدة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..