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خبز الصاج من أشهر أنواع الخبز التي توجد في الوطن العربي ولها أسماء كثيرة باختلاف البلد، ويتميز بأنه خفيف ورقيق ومذاقه لذيذ، ويستخدم في كثير من الأكلات مثل: الشاورما وبعض الأكلات السوري خاصةً، ويتم تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة. طريقة عمل خبز الصاج للشاورما المكونات: كوبان دقيق.

نصف كوب ماء دافيء.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة سكر صغيرة.

ملعقة خميرة صغيرة. طريقة التحضير: نضع الخميرة في الماء الدافيء ونقلبها جيداً لتذوب، ثم نضيف لها السكر ونقلب مرة ثانية ليتجانس الخليط.

نضع الملح، خليط الخميرة، السكر، الماء على الدقيق بعد نخله، ونعجن المكونات جيداً لخمس دقائق حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نقطع العجينة بشكل متساوي ونضعها جانباً لتختمر نصف ساعة.

نبدأ بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونفردها لتصبح خفيفة، ونضعها على صاج ساخن ونقلب العجينة على الوجهين حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم نضع الخبز في كيس حتى لا يجف ويقدم. طريقة عمل خبز الصاج المكونات: ملعقة ملح صغيرة.

كوب ماء دافئ.

عدد 3 أكواب دقيق أبيض منخول. خطوات التحضير: نضيف الملح على كمية الدقيق ونقلبه جيداً، مع ضمان أن الدقيق منخول.

ثم نضيف كمية ماء دافيء بشكل تدريجي ونعجن باستمرار حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

بعد ذلك نشكل العجين على هيئة كرات حجمها متساوي ونترك العجين حتى تختمر على سطح عليه زيت لمدة 30 دقيقة لترتاح.

ثم نفرد كرات العجين على سطح مستوي مرشوش بالدقيق حتى تصبح عجينة سمكها قليل وخفيفة.

في النهاية نحضر صاج أو مقلاة ونضع عليها العجين ونتركه لينضج ويصبح لونه ذهبي ونقلب الرغيف على الوجهين وتكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين بشكل كامل. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود وفي 10 دقائق فقط وداعا للفرن والتعب - ثقفني

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