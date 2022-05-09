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يعتبر الدجاج من الآكلات الشهية التي يحبها معظم الناس علاوة على أنها غنية بالبروتينات والعناصر المفيدة لجسم الإنسان كما يمكن طهو الدجاج بطرق مختلفة منها الشاورما والشيش طاووق ويمكن طهوها بالطريقة المشوية والطريقة المحمرة وبشتى الأنواع ولكن هل أكل الدجاجة كله بالكامل كله صحي؟ الإجابة لا فهناك بعض أجزاء الدجاجة يجب التخلص منها وهذا سوف ما نتناوله في هذا المقال. الأجزاء التي يجب التخلص منها في الدجاجة والمضرة جداً على صحة الإنسان:- أولاً الجزء السفلي الخلفي من الدجاجة يجب التخلص منه وذلك لما يحويه على بكتريا ضارة مثل السالمونيلا التي يمكن أن تسبب ضرر كبير للإنسان فتعمل السالمونيلا عند إصابتها للإنسان بفقدان الوزن الملحوظ الذي يمكن يؤدي إلى الموت. ثانياً يجب التخلص أيضاً من جلد الفرخة وذلك لما يحتويه على دهون مهدرجة تؤثر على صحة القلب وتؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأكل جلد الدجاجة باستمرار يمكن أن يسبب جلطات الدم لذلك يجب توخي الحذر والتخلص من جلد الدجاجة. ثالثاً يجب التخلص من رأس الفرخة أيضاً لما يمكن أن تحتويه من فيروسات وبكتريا مختلفة مثل فيروس النيوكاسل الذي ينتقل من الفراخ إلى الإنسان ويؤدي إلى العطسة والبرد واحتقان والتهابات في الجيوب الأنفية لذلك يجب التخلص من رأس الدجاجة. رابعاً رئة الدجاجة والتي توجد بجانب القلب مباشرة والتي يجب التخلص منها لما تحويه من بكتريا مختلفة لها تأثير ضار على صحة الإنسان. طريقة التخلص من الأجزاء الضارة في الفرخة:- يتم التخلص من الأجزاء الضارة في الدجاجة فيتم التخلص من الرأس قبل غسل الفرخة بالملح والخل والليمون.

يتم التخلص أيضاً من الرئة والأحشاء الداخلية للدجاجة أثناء تنظيف الفرخة.

يتم التخلص من جلد الفرخة وذلك بعد طهوها.

يتم التخلص من الجزء السفلي الخلفي للفرخة أثناء تنظيفها. عمر شويل - جدة احذروا سم قاتل هذا الجزء من الدجاج تخلصوا منه فوراً والسبب صادم وخطير تعرف عليه الآن - ثقفني

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