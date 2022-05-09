مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في 3 أيام فقط

تبحث النساء بشكل كبير عن مكونات بسيطة وطبيعي يمكنهم الاستعانة بها أثناء استخدام الشامبو المخصص لشعرهم من أجل أن يتمكنوا من التخلص من بعض المشاكل المتعلقة به والتي تواجههم بشكل يومي، وهذا هو ما حركنا نحو كتابة هذا المقال من أجل توفير لكم المكون السحري الذين يُضفي على الشعر نعومة وأيضا لمعان، كل ذلك سوف تحصلون عليه في بعض النقاط القادمة.

كيفية استخدام القرنفل بالشامبو

إذا اردت ان تستفيد بالقرنفل فكل ما يتوجب عليك فعله هو القيام بالآتي:-

يجب أن يتم إحضار عدد مناسب من أعواد القرنفل.

إتاحة زجاجة الشامبو الخاص بشعرك والمناسب له.

قم بإضافة القرنفل إلى زجاجة الشامبو، ومن ثم يتم رج الزجاجة جيدا حتى تتأكد من أنه اندمج داخل مكونات الشامبو.

اترك القرنفل داخل الزجاجة لمدة زمنية تصل إلى يوم كامل.

بعد ذلك يمكنك استخدام الشامبو بشكل طبيعي على شعرك.

حيث ينصح الأطباء بتخليك الشعر جيدا بالشامبو، والتأكد من أنه تخلل كل بصيلات الشعر.

بالإضافة إلى عكس الشعر وغسله جيدا وعدم ترك اي بقايا من الشامبو عليه.

فوائد القرنفل للشعر

سوف نحدد لكم بعض الفوائد المتعلقة بالقرنفل الخاصة بالشعر، والتي يمكن ذكرها على هذا النحو:-