كعبك هينور.. بحفنة ملح قولي وداعا تشققات وسواد وخشونة القدمين مجربة تبييض وتنعيم كالحرير في 3 دقائق

يعتبر تشققات القدمين وخشونتها من الأمور المخجلة لدى الكثير من السيدات والعرائس خاصة مع اقتراب حفل زفافها فتقوم بشراء الكريمات والمستحضرات غالية الثمن ولكن الكثير من الوصفات الطبيعية السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بدون أي مجهود أو تعب وبطريقة موفرة وصحية وآمنة على الجلد بدون أي أعراض جانبية ومن أهم تلك المكونات الملح حيث يعتبر الملح من المكونات القوية التي تعمل على التقشير والتنعيم والتخلص من الجلد الميت وسوف نتناول طريقة تحضيره وفوائده خلال هذا المقال بأقل المكونات بدون أي تكلفة.

طريقة التخلص من التشققات بحفنة ملح

توجد العديد من الطرق التي تساعد في التخلص من تشققات القدمين والجلد الميت ومن أهمها الملح حيث سنتناول خلال تلك السطور طريقة استخدام حفنة الملح للقدمين

المكونات

حفنة من الملح.

خل تفاح.

قهوة.

قطرات من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء واسع ونضع به الماء الساخن ونقوم بتغطيس القدمين بهما لأكثر من نصف ساعة.

نقوم بتجفيف القدمين جيدًا.

نحضر طبق واسع ونقوم بوضع حفنة من الملح مع إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح.

نضع ملعقة صغيرة من القهوة وقطرات من زيت الزيتون مع التقليب حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بدعك القدمين بتلك المكونات جيدًا.

نستمر في الدعك لمدة ١٥ دقيقة ونكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

نستمر على تلك الوصفة لمدة شهر وسنلاحظ نتيجة مدهشة.

أهمية الملح

يحتوي الملح على كثير من المعادن والمواد المرطبة التي تساعد في تنعيم وترطيب القدمين وسنتناول أهميته خلال تلك السطور