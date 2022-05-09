أفضل طريقة لعمل شيش طاووق بالفراخ بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية

الشيش طاووق بالفراخ، الكثير من سيدات المنازل يبحثون عن أفضل وصفة للشيش بطريقة سهلة وسريعة لإعداد شيش في أقل وقت، وذلك لإعداد الشيش بأكثر من طريقة لإمتاع الآخرين بمذاق رائع للغاية وبشكل سريع، وكذلك يمكنك تحضيره في دقائق وتناوله سواء ساندوتشات أو بجانب أرز أو مكرونة لإمتاع الأسرة بمذاق يشبه المطاعم، فهذه الأكلة من الأكلات التي حازت على إعجاب الكثير وحققت انتشار واسع في الآونة الأخيرة وابتدعوا في إعدادها وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

الشيش طاووق بالفراخ

يمكنك إعداد الشيش بكل سهولة وبمكونات بسيطة حيث أن مكوناته سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود وموجودة في كل مطبخ، فقد تفننت ربه المنزل في إعداده بأسهل الطرق وأصبحت تقدمه أفضل من الجاهز، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار كيلو دجاج صدور مقطع إلى مكعبات.

كوب من الزبادي.

ليمونه.

أربع ملاعق من الزيت.

اثنين ملعقة من الخل.

ملعقة كبيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

أربع فصوص من الثوم.

بصلة مفروم.

طماطم مقطعة إلى مكعبات.

بصل مقطع إلى مكعبات.

فلفل رومي مقطع إلى مكعبات.

طريقة تحضير الشيش طاووق

يتم تحضير الشيش بطريقة سهلة وسريعة وبكل بساطة وذلك من خلال الآتي:

في بداية الأمر يتم إحضار طبق عميق ويوضع به كل المكونات من بصل مفروم وثوم وملح وفلفل وخل ويتم خلطهم جيدا.

يتم بعد ذلك وضع قطع الدجاج في التتبيله ويتم تركها بضع ساعات في الثلاجة لكي يتم منحها مذاق رائع عند التسوية.

ثم يتم بعد ذلك وضعها في أسياخ الشيش يتم وضع مكعب دجاج ثم مكعب طماطم ومكعب فلفل وكذلك بصل ورصها في صينية ويتم وضعها في الفرن.

يتم إخراجها بعد تمام التسوية والتأكد من نضجها تماما.

يتم وضعها في طبق التقديم ويتم تزينها بالكزبرة الخضراء ويمكن تناول بجانبها أرز أو ساندوتشات.

في الختام فقد تعرفنا على الشيش طاووق بالفراخ مكونات الشيش، وطريقة تحضيره كالمحترفين للحصول على مذاق رائع يجذب الكثير لتناوله والتمتع بتحضيره بأكثر من طريقة لإضافة كل ما هو جديد للشيش.