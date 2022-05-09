اخلطي قشور الموز مع النشا أقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن ويجعله حرير أحسن مليون مرة من السشوار

يعانى الكثير من الأشخاص من الشعر الخشن والمجهد إلى جانب الهيشان المستمر وصعوبة تسريحة لذلك قامت كثير من السيدات والفتيات اللاتي يحلمان بشعر ناعم كالحرير وقاموا بالبحث عن أسهل الوصفات والتي لها فاعلية كبيرة في تنعيم الشعر ليجدوا بأن قشر الموز مع النشا يكون لها تأثير السحر على الشعر إلى جانب أن الموز يوجد به كثير من العناصر المغذية مثل الحديد والبوتاسيوم والصوديوم والتي يمكن أن يستفاد منها الشعر فائدة كبيرة إلى جانب النشا والذي يعرف بمدى فاعليته للشعر ويساعد في منحه النعومة والانسيابية وسوف نوضح من خلال هذا المقال خلطة قشر الموز مع النشا وكيفية تحضيرها وطرق العناية بالشعر.

طريقة تحضير خلطة قشر الموز مع النشا

تكون هذه الوصفة لها فاعلية كبيرة في فرد الشعر ونعومته وتتكون من مكونات بسيطة وسهلة وتتوفر في كل منزل إلى جانب طريقة التحضير لا تحتاج إلى وقت أو جهد وسوف نوضح طريقة تحضير الخلطة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قشر الموز.

3 ملعقة نشا.

زيت زيتون.

عسل أبيض.

كوب حليب.

طريقة التحضير:

نحضر قشور الموز ويجب أن تكون مغسولة جيدا ونضعها مع الخلاط مع النشا والحليب والعسل وزيت الزيتون.

نقوم بخفق جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بأخذ الخليط وتقسيم الشعر إلى خصلات ويتم وضع الخليط على كل خصلة من الشعر.

نقوم بأخذ الخليط وتقسيم الشعر إلى خصلات ويتم وضع الخليط على كل خصلة من الشعر. يتم لف الشعر على شكل طاقية لمدة ٣ ساعات ثم نقوم بغسله جيدا بالماء والشامبو.

سوف نلاحظ نتيجة هائلة وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

كيفية العناية بالشعر

يكون الشعر تاج المرأة فهو يمنحها الشكل الجميل والجيد لذلك تسعى كثير من سيدات المنازل والفتيات الى البحث والاطلاع عن طرق العناية بالشعر والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..