مش هتشتريه من بره تاني.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي بأبسط المكونات

طريقة عمل البرجر البيتي، يوجد العديد من عشاق البرجر الذين يبحثون عن أسهل الوصفات لإعداد البرجر بمذاق مميز ورائع يجذب الكثير لتناوله، هناك أنواع عديدة له فيمكن إعداده من الدجاج أو اللحم الضأن أو اللحم البقري، ويمكن تناوله مقلي أو مشوي سواء سندوتشات أو بجانب الأرز أو المكرونة، لذلك حققت العديد من الشركات نجاح كبير في تصنيع البرجر بجودة عالية ومن أفضل أجود اللحوم تنافس غيرها من الشركات، لذلك يدخل الكثير عبر الإنترنت للحصول على وصفة سريعة لإعداده في المنزل وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل برجر اللحم البيتي

يمكن إعداد البرجر بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل وتقديمه بنكهات مميزة وأطعمه مختلفة ذات مذاق شهي ولذيذ، فقد تفننت ربة المنزل في تحضير البرجر في البيت بمكونات سهلة وخطوات بسيطة، فهو يمنح الجسم الطاقة والحيوية والنشاط، ويقدم ساخناً بجانب السلطات والبطاطس المحمرة والكاتشب، فيمكن تحضيره من خلال الآتي:

يتم إحضار نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة ملح.

مقدار ملعقة كبيرة فلفل أسمر.

ملعقة كاتشب.

بابريكا.

ثلاث ملاعق زيت.

ملعقة كبيرة بقسماط.

ملعقة خردل.

طريقة تحضير البرجر البيتي

يمكنك بكل سهولة تحضير البرجر بطريقة سهلة من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء عميق يتم وضع كل من اللحم وعليه البصل والبيض والملح والفلفل الأسمر والبابريكا والبقسماط وكذلك الكاتشب ويتم خلطهم مع بعض جيدا.

ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة بضع ساعات.

يتم إخراج العجينة ويتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة وتكويرها والقيام يجعلها أقراص وذلك بأحجام متساوية.

ثم يتم قلي البرجر في الزيت وتقليبه لحين النضج والتحمير.

يتم إخراجه في طبق التقديم ويتم تزيينه بالكزبرة الخضراء.

يمكن تقديمه مع أرز أو في سندوتشات وهو ساخن.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل البرجر البيتي، وكذلك مكوناته وطريقة تحضيره بشكل سهل وسريع وذلك للحصول على مذاق رائع وجذاب، فهذه الوجبة سهلة وسريعة يمكن إعدادها في بضع دقائق وتناولها بعد ذلك، ويعتبر من أكثر الوجبات التي يعشقها الكبار والصغار ويحرصون على تناولها في كافة الأوقات.