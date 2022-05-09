ضاع عمرنا بنشوي اللحمة غلط.. اللحمة المشوية في البرطمان بأسرار المطاعم في 10 دقائق هتبقي زي الزبدة

يعشق الكثير منا اللحم المشوي وذلك لأنه يتميز بطعمه الرائع والمتبل والمتميز برائحة جذابة فهو يحبه الكبار والصغار إلى جانب أنه مغذي جدا وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي تساعد على بناء الجسم والعضلات وخاصة للأطفال الصغار، وتقوم ربات المنازل بعمل اللحم المشوي دائما في الفرن أو عن طريق مشواة الفحم الخارجية ولكن أصبحت هذه الطرق المعتادة من طرق شوي اللحم القديمة فقد شاعت طريقة عمله مؤخرا في البرطمان بدون أي مواعين أو حلل أو دخان وتكون هذه الطريقة الحديثة سريعة أيضا في شوي اللحم لا تأخذ وقت أو مجهود وسوف نوضح المكونات التي نحتاجها وطريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات عمل اللحم المشوي في البرطمان

كما ذكرنا بأن هذه الطريقة من الطرق الحديثة مؤخرا والتي انتشرت انتشارا واسعا على الإنترنت ونجد أن مكوناتها سهلة جدا ويمكن أن تتوفر في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

المكونات:

مكعبات لحم.

جزر شرائح.

كوسا شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

السبع بهارات.

خل.

برطمانات من الزجاج.

طماطم مبشورة.

زيت زيتون.

بصل مقطع.

بطاطس مقطعة.

فلفل مقطع.

طريقة تحضير اللحم المشوي بالبرطمان

بعد أن استطعنا أن نتعرف على المكونات التي يجب عمل بها اللحم نتعرف حاليا على خطوات تحضيره فهذه الخطوات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..