نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لزوم التحليه.. طريقة البسبوسة الطرية المرمله والمتماسكة بطعم واسرار الجاهز هتكونى استاذه فيها في المقال التالي

إليكم طريقة البسبوسة الطرية، هناك بعض الأشخاص التي لا تحب الحلويات الشرقية كثيرًا ولكن البسبوسة لها مكانة خاصة لدى الجميع وخاصة عند ذوبانها بداخل الفم واللذة التي نحصل عليها من تناولها، وبالرغم من البسبوسة الجاهزة طعمها لذيذ إلا أن البسبوسة التي يتم تحضيرها في المنزل لها وضع خاص وبغض النظر عن كل ذلك فهي أكثر ضمانًا من البسبوسة الجاهزة وخاصة في ظل ظروف انتشار الفيروسات والأوبئة التي نعيشها حاليًا تابعي الوصفه معانا. طريقة عمل البسبوسة الطرية في المنزل المكونات:- ثلاثة أكواب من السميد الناعم.

ربع ملعقة من البيكنج باودر.

نصف كوب كبير من الحليب الطازج ومثله من الزبادي.

ست ملاعق كبيرة من السمن البلدي.

ملعقتان كبيرتان من شربات البسبوسة.

كوب كبير من السكر الأبيض.

كيس فانيلا.

سبع ملاعق جوز الهند المطحون. خطوات عمل البسبوسة:- قومي بخلط السميد مع البيكنج باودر وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضعه في وعاء بلاستيكي عميق ثم قومي بوضع جوز الهند.

بعد ذلك ضعي الزبادي والحليب وقلبيهم جيدًا وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا وضعي السمنة في قدر معدني.

ثم قومي بوضع السمنة الذي قمتي بتحضيره على النار الهادئة ثم قومي بتركه حتى يذوب السمن و تسخن قليلًا ثم قومي برفعه من على النار.

أضيفي الشربات والسكر و قلبيهم جيدًا ثم قومي بإضافة الشربات والسكر وقلبيهم ثم قومي بإضافة الدقيق إلى السمنة المذابة وقلبي جيدًا.

جهزي صينية الفرن و قومي بدهنها بالسمن أو الزبدة وابدئي في صّب البسبوسة في الصينية و أدخليها الفرن المسخن مسبقًا حتى تنضج ثم قومي بإخراجها وصبي عليها الشربات الساخن. طريقة عمل شربات البسبوسة الطريّة. قومي بإضافة كوبين من السكر مع ملعقتين من ماء الورد والليمون وماء دافئ وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضع الخليط على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

ارفعي الشربات من على النار حتى لا يغلي كثيرًا ويصبح قوامه سئ وقبل أن يبرد قومي بصّبه على البسبوسة بعد أن تبرد قليلًا بحسب الكمية التي تريدين صبّها وابدئي في تقديمها لضيوفك. عمر شويل - جدة لزوم التحليه.. طريقة البسبوسة الطرية المرمله والمتماسكة بطعم واسرار الجاهز هتكونى استاذه فيها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لزوم التحليه.. طريقة البسبوسة الطرية المرمله والمتماسكة بطعم واسرار الجاهز هتكونى استاذه فيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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