حبة جبارة اقوي من الليزر لتبيض الأسنان كالؤلؤ في المنزل وإزالة الجير والأصفرار والرائحة الكريهة في 3 دقائق

يعتبر اصفرار الأسنان من أكثر الأشياء التي تسبب إزعاج للأشخاص لأن نظافة الأسنان من أكثر الأشياء التي تلفت الانتباه، لذلك كثير من الأشخاص يسعون للوصول إلى أسنان أكثر بياض ولمعان، ومع ذلك لا يوجد أشياء تعطي نتائج سريعة إلا إذا قاموا بالذهاب إلى عيادات الأسنان وهذا من الأمور التي تجعلهم يدفعون مبالغ كثيرة لعملية التنظيف والتبييض، لذلك قررنا أن نقوم بالقاء الضوء على حبة جبارة يمكنها أن تخلص الأسنان من الاصفرار تماما وتجعل الأسنان ناصعة البياض مثل اللؤلؤ دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي عيادات الأسنان.

حبة جبارة لها تأثير أقوى من الليزر في تبييض الأسنان

كثير من الأشخاص لا يعرفون ذلك السر في هذه الحبة لتبييض الأسنان لذلك سوف نقوم بالكشف عن ذلك السر مع شرح طريقة استخدامها للحصول على أفضل النتائج :

المكونات

حبة صغيرة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من مسحوق معجون الأسنان.

طريقة استخدام ذلك الحبة لتبييض الأسنان

يمكنك استخدام هذه الحبة بطرق عديدة لتبييض الأسنان والحصول على لمعان والتخلص من رائحة الفم الكريهة ولكن سوف نعرض لك أسهل طريقة يمكن استخدامها وتعطي أفضل نتائج :