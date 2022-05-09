نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق وملعقة نشا فقط أعملي المشبك الدمياطي الفاخر بكل أسراره ولونه الذهبي في 10 دقائق في المقال التالي
يكون المشبك الدمياطي من الحلويات اللذيذة جدا والتي يعشقها الكثير وهي عبارة عن خطوط مشتبكة مع بعضها على شكل قرص ويوضع لها العسل الأبيض فهي يحيها الكبار والصغار ويصنع المشبك في جميع المحافظات المصرية ولكن تشتهر به محافظة دمياط كثيرا حيث تقوم بعمله بشكل مميز ورائع ولكن استطعنا اليوم أن نأتي لكم بطريقة عمله فهي سهلة جدا وتحتاج إلى مكونات بسيطة وتتواجد في كل مطبخ إلى جانب كريقة التحضير فهي سهلة لا تحتاج إلى طريقة معقدة ومن خلال هذا المقال وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل المشبك وطريقة تحضيره.
مكونات عمل المشبك الدمياطي في المنزل
عندما نتحدث عن المشبك الدمياطي نجد أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وأن هذه المكونات توجد في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- كوب ماء.
- كوب دقيق.
- ملعقة نشا.
- ملعقة سكر.
- واحد ملعقة خميرة.
مكونات الشربات ( كوب ماء، كوب سكر، عصرة ليمون، ماء ورد، قرنفل)
طريقة تحضير المشبك الدمياطي
عندما نقوم بتحضير المشبك الدمياطي لا نحتاج إلى كثير من المجهود والتعب بل أنه لا يأخذ الكثير من الوقت وعندما تقوم ربات المنازل بعمله مرة واحدة سوف تقوم بعد ذلك بعمله دائما وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..
- تحضير الشربات نحضر وعاء ونضع بها الماء مع السكر مع عصرة الليمون ونتركهم على النار يغلوا وعند تمام الغليان يرفع من على النار.
- نقوم بعد ذلك بإضافة القرنفل وماء الورد.
تحضير المشبك الدمياطي
- نحضر الدقيق وننخله مع النشا مع السكر ونضع عليه الماء والخميرة ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- ونترك الخليط في الثلاجة حتى يختمر.
- نحضر بعد ذلك طاسة ونضعها على النار وبها الزيت الغزير.
- نقوم بتشكيل قرص المشبك في الزيت بواسطة كيس به ثقب.
- بعد قليه ويصبح لونه ذهبيا يخرج من الطاسة ويوضع عليه الشربات ليكون مقرمشا وتكون هذه الطريقة هي من أسهل الطرق التي يجب أن تقوم جميع ربات المنازل بتجريبها.
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