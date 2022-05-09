كريم جبار… الليمون والنشا لتبييض لون البشرة وازاله السواد والبقع تفتيح فورى من أول إستخدام

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كريم جبار… الليمون والنشا لتبييض لون البشرة وإزالة السواد مع التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة والتعرض أيضا للأتربة والملوثات المحيطة بنا تبدأ البشرة في الاسمرار والخشونة والجفاف وظهور أعراض كثيره سيئه عليها، وهذا عكس ما تريده كل السيدات فهم يريدون بشرة بيضاء خالية من التصبغات والبقع، ناعمه ونضره تشع بالصحة والإشراق، ولذلك يبحثون دائماً عن طرق فعالة في تفتيح البشرة فجزء منهم يقوم بشراء كريمات تفتيح باهظة الثمن وآخرون يقومون بعمل جلسات تقشير وعلاج بتكاليف كبيرة، ولكننا جئنا اليوم لكم بوصفة سحرية بديل لكل هذا وهي كريم النشا بالليمون.
طريقة عمل كريم النشا والليمون
المكونات:
- كوب ونصف من الماء.
- 5 حبات من الليمون الأصفر.
- 2 ملعقة نشا كبيرة.
طريقة التحضير:
- قومي بغسل الليمون جيداً وتقطيعه إلى أنصاف.
- ضعيه في وعاء على النار مع كوب واحد من الماء.
- اتركيه يغلي إلى أن يصبح الليمون طري.
- ثم اضربيه في الخلاط ليصبح الليمون مع الماء بقوام ناعم.
- اخلطي النشا مع نصف كوب الماء الآخر جيداً.
- ضيفيهم على خليط الماء والليمون وارفعيها على النار مرة أخرى مع التقليب المستمر إلى أن يصبح قوام ثقيل ناعم مثل الكريم.
- يترك ليبرد ويحفظ في برطمان أو علبة نظيفة وجافة في الثلاجة.
- قومي بوضعه على بشرة نظيفة وجافة افرديه على كل وجهك مع التركيز على أماكن البقع والبثور.
- اتركيه لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه جيداً.
- ادهني بعد ذلك الكريم المرطب المناسب لبشرتك.
- قومي بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع والاحتفاظ بباقي كمية الكريم في الثلاجة.
فوائد كريم النشا والليمون للبشرة
إن النشا والليمون من المنتجات الطبيعية المتوفرة داخل كل منزل ولها فوائد عديدة على البشرة ومنها الآتي:
- يعمل كريم النشا والليمون على تفتيح لون البشرة وتوحيد درجة الجلد.
- كما يزيد من نعومة البشرة ولمعانها.
- بالإضافة إلى أنه يزيد رطوبة البشرة ويحميها من الجفاف.
- يقوم هذا الكريم بالتخلص من الخلايا الميتة وتقشير البشرة وتجديدها.
- بالإضافة إلى أنه مناسب جداً للبشرة الدهنية فهو يعمل على إزالة الدهون من البشرة التي تسبب ظهور البثور السوداء وحب الشباب.
- يعالج البشرة من الالتهابات الناتجة عن الحبوب والبثور.
- كما أنه أثبت فعاليته في تضيف مسام الوجه ومع الاستمرار عليه تصبح بشرتك ملساء خالية من كل العيوب.
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