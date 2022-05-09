بديل طبيعي لليزر .. النشا الحل الأمثل والفعال للتخلص من الشعر الزائد من الوجه والجسم

تظل مشكلة الشعر الزائد سواء في الجسم أو الوجه واحدة من المشكلات التي تسبب الأرق لكثير من السيدات والفتيات، حيث هناك طرق كثيرة البعض منها مكلف مثل الليزر والذهاب إلى صالونات التجميل، والبعض الآخر يسبب الألم مثل السويت والشمع وكذلك الماكينات الكهربائية، وصفة اليوم هي وصفة بسيطة وسهلة وفعالة في إزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم بأمان تام على أصحاب البشرة الحساسة، وكذلك وصفة اقتصادية لا تكلف الكثير من المال، لتوافر جميع المكونات في المنزل بأقل التكاليف، فدعونا نتعرف على أهم مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها.

وصفة النشا وزيت الزيتون للتخلص من الشعر الزائد نهائيا

إذا كنتٍ تعانين من مشكلة الشعر الزائد في الجسم والوجه، وكان لديكٍ بشرة حساسة تلتهب عند استخدام أي مواد كيميائية أو الطرق التقليدية، فهذه الوصفة للتخلص من الشعر الزائد خاصة بك، حيث تعتمد على مكونين آمنين على البشرة بالإضافة إلى الفوائد العديدة التي تحتوي عليها، النشا وزيت الزيتون من أكثر المكونات التي تعمل على منح الجلد ترطيبا هائلا، مع التخلص التام من الشعر الزائد من الجذور بدون عودة.

المكونات المطلوبة

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

طريقة النشا وزيت الزيتون من أكثر الطرق فاعلية لإزالة الشعر الزائد الموجود بالجسم والوجه بأقل التكاليف وأسرع الطرق، ولكي نحصل على نتيجة مضمونة ومبهرة لابد من إتباع تلك الخطوات: