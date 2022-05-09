نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم الفازلين والقهوة سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد في المقال التالي
كريم الفازلين والقهوة لتبيض البشرة، هو أحد وصفات تبيض البشرة الشائعة والمنتشرة في قارة أوروبا، حيث تعمد النساء في أوروبا على الوصفات الطبيعية في المحافظة على نضارة البشرة وحمايتها من الأضرار التي قد تصيبها، وخليط الفازلين والقهوة هو أحد الوصفات المنزلية الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على بشرة صافية، وخالية من البثور والعيوب السطحية، وهذا بسبب كفاءة كلا من هذان المكونان، فكل عنصر منهما يعتبر وحده كافيا لمنح البشرة التغذية الكاملة، حيث أن كل عنصر منهما يقوم بإخفاء وإزالة كافة عيوب البشرة ،وبالتالي تظهر البشرة بمظهر أنيق ومشرق.
طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة لتبيض البشرة
يمكن تبيض البشرة من خلال الاعتماد على خليط الفازلين والقهوة كما يلي:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من الفازلين بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة من العسل.
طريقة التحضير:
- يتم خلط كافة المكونات السابقة معا في طبق صغير.
- ثم يتم توزيع هذا الخليط على بشرة نظيفة ومغسولة.
- نترك الخليط على الوجه لمدة ساعة كاملة.
- ثم بعد مرور أول نصف ساعة نقوم بفرك الخليط من على الوجه من خلال بعض الحركات الدائرية.
- ثم نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء البارد.
- ثم نقوم بتمرير مكعب ثلج فوق البشرة لغلق المسام المفتوحة بها.
- تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.
- يمكن استبدال العسل في تلك الوصفة بملعقة زبادي أو ملعقة جلسرين أو ملعقة جيل صبار.
فوائد خليط الفازلين والقهوة للبشرة
يتميز خليط الفازلين والقهوة للبشرة بالكثير من المزايا، ومن أشهر تلك المزايا ما يلي:
- الحركات الدائرية الخفيفة في تلك الوصفة تسهل من وصول هذا الخليط إلى أعمق خلايا البشرة.
- هذا الخليط يناسب كافة أنواع البشرة.
- هذا الخليط آمن وليس له أي أضرار جانبية.
- يفضل استخدام هذا الخليط بشكل مستمر لحماية البشرة من التجاعيد والتلف.
- هذا الخليط قوي وفعال في تفتيح مسام البشرة، والحصول على لون مشرق وجميل.
- يعمل هذا الخليط على تصفية البشرة من أي عيوب موجودة فيها.
- بينما تقوم القهوة بتقشير خلايا الجلد الميت من البشرة، مما يجعلها صافية ونقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم الفازلين والقهوة سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.