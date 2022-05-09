هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم الفازلين والقهوة سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم الفازلين والقهوة لتبيض البشرة، هو أحد وصفات تبيض البشرة الشائعة والمنتشرة في قارة أوروبا، حيث تعمد النساء في أوروبا على الوصفات الطبيعية في المحافظة على نضارة البشرة وحمايتها من الأضرار التي قد تصيبها، وخليط الفازلين والقهوة هو أحد الوصفات المنزلية الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على بشرة صافية، وخالية من البثور والعيوب السطحية، وهذا بسبب كفاءة كلا من هذان المكونان، فكل عنصر منهما يعتبر وحده كافيا لمنح البشرة التغذية الكاملة، حيث أن كل عنصر منهما يقوم بإخفاء وإزالة كافة عيوب البشرة ،وبالتالي تظهر البشرة بمظهر أنيق ومشرق.

طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة لتبيض البشرة

يمكن تبيض البشرة من خلال الاعتماد على خليط الفازلين والقهوة كما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الفازلين بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:

يتم خلط كافة المكونات السابقة معا في طبق صغير.

ثم يتم توزيع هذا الخليط على بشرة نظيفة ومغسولة.

نترك الخليط على الوجه لمدة ساعة كاملة.

ثم بعد مرور أول نصف ساعة نقوم بفرك الخليط من على الوجه من خلال بعض الحركات الدائرية.

ثم نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء البارد.

ثم نقوم بتمرير مكعب ثلج فوق البشرة لغلق المسام المفتوحة بها.

تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

يمكن استبدال العسل في تلك الوصفة بملعقة زبادي أو ملعقة جلسرين أو ملعقة جيل صبار.

فوائد خليط الفازلين والقهوة للبشرة

يتميز خليط الفازلين والقهوة للبشرة بالكثير من المزايا، ومن أشهر تلك المزايا ما يلي: