نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة نشا واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر بالنشا، يختلف سمك ونمو الشعر في أجزاء الجسم، حيث يكون شعر الوجه خفيف وضعيف بخلاف شعر الجسم من الداخل، لذلك تحتاج الفتيات إلى وصفة ممتازة ومضمونة للتخلص من شعر الجسم والوجه بشكل نهائي، نظراً لرغبتهن في عدم استخدام المزيلات التقليدية، وكذلك عدم القدرة إلى الإزالة بأجهزة الليزر، وتعد الوصفات الطبيعية غير مكلفة وآمنة على البشرة، والنشا يساعد على تقليل نمو شعر الجسم والوجه، وتفتيح لون البشرة وشد المسامات الواسعة، وجعل بشرة الجسم ناعمة ومشرقة وخالية من أي شعر زائد، ولمعرفة وصفات النشا لإزالة الشعر تابعوا هذا المقال.

طريقة إزالة الشعر بالنشا

النشا من المكونات الأساسية في عالم جمال البشرة، فهو يدخل في تحضير الكثير من وصفات مستحضرات التجميل، نتيجة نتائجه السحرية، فهو يزيل شعر الجسم الزائد ويقضي على الزيوت المتراكمة على البشرة، كما يخلص البشرة من الأماكن الداكنة والبثور السوداء، لذا فهو من المنتجات التجميلية المشهورة على مستوى العالم، ويمكنك تحضير الوصفة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات:

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

تحضر وصفة النشا في المنزل خلال دقائق، كما تعطي نتائج مذهلة على البشرة، وتساعد على تخلص البشرة من الشعر الزائد وتفتيحها إلى درجة كبيرة وجعلها مشرقة ونضرة، وتتمثل خطوات التحضير والاستخدام فيما يلي.

أولاً لابد من غسل البشرة أولاً وتجفيفه للتخلص من أي أتربة متراكمة على البشرة.

نخلط النشا وزيت الزيتون ونجعل الخليط كريمي.

نوزع الخليط على البشرة ونقوم بفركه لمدة عشر دقائق.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء الدافئ ولابد من التكرار بشكل يومي حتى يتم التخلص من الشعر نهائيا.

فوائد النشا للبشرة

يعد النشا من المكونات شديدة البياض الناعمة، لذا يدخل في تحضير كريم أساس البشرة، لقدرته على تفتيح جميع أنواع البشرة بشكل سحري، فهو يمد البشرة بالفوائد التالية.