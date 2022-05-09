نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوار.. تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ هتقوري اكتر من 3 كيلو في أسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ، عند الرغبة في طهي المحشي تقوم الأمهات بالتنوع في أنواعه المختلفة مثل ورق العنب والخس والكوسة والباذنجان والفلفل، كما أن أطباق المحاشي المختلفة من أكثر الأطباق المنتشرة على مستوى الوطن العربي، حيث أن الكوسة والباذنجان من أكثر أنواع الخضروات التى يتم حشوها ويفضل الكثير تناولها، ولكن عند تحضير الكوسة والباذنجان للحشي والطهي نحتاج إلى وقت كبير فى التقوير، وهذا يسبب التعب والإجهاد إلى ربات البيوت، لذلك يبحثن عن طرق سريعة لتقويرهم في وقت بسيط، وخاصة عند تقوير كمية في المناسبات والعزومات، لذا خلال هذا المقال سوف نوضح كل الطرق التى تساعد على تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة.

طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ

عند تحضير كمية من الكوسا والباذنجان لتقويرهم يستغرق الأمر الكثير من الوقت والمجهود، لذلك تحتاج الأمهات إلى طرق تقوير سهلة وتحافظ على قوام الكوسا والباذنجان دون حدوث أي قطع بهما، للحفاظ على بقاء الحشو بداخلهم، ولمعرفة هذه الطرق تابعوا السطور التالية.

طريقة التطرية

تتم هذه الطريقة من خلال الضغط على الباذنجان قبل تقطيع الرأس أو أي أجزاء منه، حيث يتم فركه على أرضية سميكة حتى يصبح طري، وبعدها يتم إزالة القالب من خلال استخدام المقاور التقليدية، ولا يمكن استخدام هذه الطريقة عند تطرية الكوسة أو الفلفل حتى لا يتم تكسيرهم.

استخدام سكينة السفرة

يمكن تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة من خلال استخدام سكينة السفرة، حيث يتم قطع رأس الباذنجان وإدخال السكينة في القلب وبدأ التقوير بشكل دائري حتى يتم التخلص من القالب الداخلي، ولكن يتم استخدام السكينة بحذر حتى لا يتم تقطيع الباذنجان، وتستخدم نفس الطريقة في تقوير الكوسة.

قطاعة التفاح

من أسهل واهم الطرق التي تعمل علي تقوير الكوسة حيث تسهل قطاعة التفاح في عملية تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وبدون استغراق وقت كبير، حيث يتم تثبيت الباذنجان وإدخال قطاعة التفاح في قلب الباذنجان حتى يتم إزالة الحشو الداخلي، بكل سهولة ولكن لابد من الحذر وإبعاد جوانب القطاعة عن جلد الباذنجان حتى لا ينقطع.