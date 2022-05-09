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ارخص من الجاهز.. كريم أساس طبيعي بالنشا والصبار عالي التغطية يمكنك الآن التعرف على طريقة تحضير كريم أساس طبيعي بالنشا، فبدلًا من أن تقومي بشراء كريمات الأساس من محلات مستحضرات التجميل والتي لها ضرر كبير على صحة جلدك يمكنك الآن تحضير الكريم في المنزل حيث أنه يتم تحضيره بمكونات طبيعية مفيدة لصحة الجلد والبشرة وخالية من أي مواد كيميائية ضارة، حيث أن البشرة أحيانًا تُصاب بالتعب فيظهر عليها البهتان والبقع الداكنة وغيرها وتحب كل فتاة أن تحظى ببشرة ناعمة ومثالية. طريقة عمر كريم أساس طبيعي بالنشا مكونات الوصفة:- كوب كبير من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

نصف ملعقة واحدة من القهوة المطحونة.

جل صبار.

زيت جوجوبا – زيت زيتون.

بذور عنب مطحونة.

زبدة الشيا.

زنجبيل مطحون. طريقة التحضير:- قومي بوضع المكونات كلها مع بعضها في وعاء مناسب وقلبي المكونات وضعيهم في قدر معدني ثم قومي بوضعه على نار هادئة.

بعد ذلك قومي بوضع القدر على النار أكثر ارتفاعًا حتى تذوب المكونات وتسخن تمامًا وبدون أي تكتلات وقطع من المكونات.

ارفعي القدر من على النار ثم قومي بتركه يبرد قليلًا و أضيفي زيت الجوجوبا وزيت الزيتون و قلبي الخليط ثم قومي بوضعه في علبة زجاجية صغيرة وأحكمي غلقها جيدًا و قومي بوضعه داخل الثلاجة حتى يتماسك قليلًا و ابدئي في استخدامه. كريم أساس طبيعي للبشرة الجافة قومي بوضع زيت الجوجوبا وزيت الزيتون مع بعضهم بكمية مناسب و قلبيهم جيدًا ثم أضيفي بودرة الأساس إلى الزيوت و قلبي المكونات جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة عدة قطرات من أي زيت عطري مناسب وليكن الأفوكادو أو البابونج ولكن من الأفضل ألا يحتوي على أي حمضيات حتى لا تؤثر في البشرة.

قلبي الخليط جيدًا حتى يصبح خالي من أي تكتلات ويصبح ناعم تمامًا ثم قومي بوضعه بداخل علبة زجاجية صغيرة ويجب أن تكون نظيفة ومعقمة وأحكمي غلقها جيدًا.

ضعيها داخل الثلاجة حتى لا تذوب خارجها وبعد أن يتماسك الكريم قومي بتطبيقه على بشرتك ومن الأفضل استخدامه ليلًا حتى لا تؤثر عليه أشعة الشمس الضارة. عمر شويل - جدة ارخص من الجاهز.. كريم أساس طبيعي بالنشا والصبار عالي التغطية مناسب لجميع انواع البشرة وبدون تكلفة - ثقفني

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