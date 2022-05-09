معجزة الفازلين لعلاج شيب الشعر نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى

القضاء على الشيب بالفازلين، عند التقدم في السن أو ضعف إنتاج الشعر لمادة الميلانين يبدأ الشعر الأبيض في الظهور، مما يسبب الضيق للرجال والنساء، وخاصة أن الشعر من أكثر علامات الجمال التى تظهر أمام الجميع، واستخدام صبغات تلوين الشعر بشكل مستمر تسبب ضعف بصيلة الشعر وتساقطه وعدم نموه بشكل صحي، لذلك الوصفات الطبيعية هى الأفضل في علاج شيب الشعر، ويعتبر الفازلين من أكثر الطرق المضمونة التى تساعد على التحسين الطبيعي والصحي للشعر، حيث يدخل الفازلين في العديد من وصفات الشعر والبشرة ويحقق نتائج مذهلة، لذلك سوف نوضح وصفات الفازلين للقضاء على الشيب.

طريقة استخدام الفازلين للقضاء على الشيب

ويتم تحضير الوصفة من خلال توافر المكونات التالية.

المكونات:

ملعقتين من الفازلين كبيرتين.

2 ملعقة شاي أسود.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

نشا ملعقتين صغيرتين.

طريقة التحضير والاستخدام:

عند معاناتك من الشعر الهايش المقصف استخدمي الفازلين في ترطيبه، حيث يساعد الشعر على استعادة لمعانه ونعومته، لذا يدخل في العديد من الوصفات ومنها علاج تشققات البشرة، ولتحضير وصفة الفازلين لعلاج شيب الشعر تابعوا ما يلي.

أولاً يتم تنظيف الشعر بالماء والشامبو وتجفيفه.

نقوم بوضع الماء والشاي على النار حتى الغليان.

نضع الفازلين وزيت الزيتون والخروع وصودا الخبز والنشا في إناء بلاستيكي ونقلبهم.

نضيف مسحوق الشاي إلى المكونات السابقة ونقلب جميع المكونات.

نقسم الشعر إلى أربع أو خمس أقسام حسب كثافته.

نوزع الخليط على الشعر بالفرشاة الخشبية.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

وأخيراً يغسل الشعر بالماء وتكرر الوصفة حتى نتخلص من الشعر الأبيض.

وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض

المكونات:

1 ملعقة من الفازلين كبيرة.

ملعقة من جل الصبار كبيرة.

زيت فيتامين E.

طريقة التحضير والاستخدام