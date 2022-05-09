نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التخسيس السريع.. زيت الزيتون والفازلين حتي لو بطنك كبيرةه ومدلدله دهنه منه تذوب الدهوون في المقال التالي

إليكم طريقة استخدام وتحضير وصفة الفازلين لإزالة الكرش، فالفازلين يمكنه عمل المعجزات فعلًا نظرًا لفائدته العظيمة، فكريم الفازلين الطبي لا تقتصر فائدته على معالجة مشاكل البشرة والشعر فقط وإنما يعمل أيضًا على نسف الدهون والتخلص من دهون البطن (الكرش) وقومي بتدليك الفازلين على المنطقة بحركات دائرية لعدة دقائق وسنوضح لكم طريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها في السطور التالية من مقالنا اليوم بشكل أكثر توضيحًا وتفصيلًا. طريقة استخدام وصفة الفازلين لإزالة الكرش زيت زيتون.

كريم الفازلين الطبي.

ملعقة من النعناع والزنجبيل. طريقة التحضير:- قومي بإضافة المكونات مع بعضها (عدا الفازلين) وقلبيها جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا ثم قومي بوضعها في قدر معدني وضعيه على النار حتى يغلي.

بعد ذلك قومي بإضافة الفازلين وقلبي المكونات واتركي الخليط حتى تبرد قليلًا ثم قومي بغسل منطقة الكرش وقومي بدهنه بالخليط بحركات دائرية وقومي بتركه لمدة ساعة كاملة.

اغسلي المنطقة جيدًا بماء بارد واستمري على ذلك يوميًا والنتائج ستظهر بعد يومين من الوصفة. ما هي أهم فوائد الفازلين للجلد؟ يعمل الفازلين على تنظيف البشرة من المكياج بأضرار أقل.

كما أنه مرطب جيد للجلد ويعالج أي جفاف على الجلد وتشقق ويقضي على الجلد الزائد والميت.

مرطب جيد للشفاه ويحد من جفافها ويساهم في تنعيمها وتنعيم البشرة.

يحد الفازلين من أي طبقة عازلة على الجلد وأي جلد ميت ويحمي البشرة من البكتيريا والميكروبات التي تؤثر عليها.

يساهم الفازلين في تنحيف البطن ونسف دهون الكرش والتخلص منها بسهولة.

يعالج كريم الفازلين الطبي الجلد من إصابته ببعض الأمراض الجلدية مثل مرض الأكزيما والصدفية.

يخلص البشرة من حبوب الشباب المزعجة وتحد من وجود بقع داكنة على البشرة ويحد من ظهور ندوب الحبوب.

يساهم في تكثيف الرموش والحواجب حيث أنه يساهم في تعزيز نمو الشعر في المناطق الفارغة.

مرطب جيد للشعر حيث أنه يمد البصيلة بالكثير من العناصر التي تحتاج إليها ويحد من هيشانه وتقصفه.

يعالج التهابات الجلد ويسرّع من عملية التئام جروح البشرة والحروق التي تصيبها بفعل أشعة الشمس الحارقة. عمر شويل - جدة صاروخ التخسيس السريع.. زيت الزيتون والفازلين حتي لو بطنك كبيرةه ومدلدله دهنه منه تذوب الدهوون - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ التخسيس السريع.. زيت الزيتون والفازلين حتي لو بطنك كبيرةه ومدلدله دهنه منه تذوب الدهوون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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