بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن المجعد وحولي لحرير انسيابي اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالخميرة، الشعر المجعد ذات الخصلة الخشنة يسبب الضيق الشديد للفتيات عند فرده، كما أن المظهر العام للشعر الخشن غير محبب ويسبب الازعاج لهن، لذلك معظم الفتيات والسيدات يقومن بالذهاب إلى صالونات التجميل لعمل كيراتين للشعر وفرده، أو شراء الكريمات الصناعية التي تحتوى على مواد كيميائية لعلاج هذه المشكلة، ولكن مع الوقت تسبب تلك الكريمات تلف الشعر وتساقطه، كما تضر سطح بشرة الرأس، لذلك بدأ الجميع يبحث عن الوصفات الطبيعية التي تكون مضمونة وغير مكلفة، وال تسبب آثار سلبية على الشعر مع الاستخدام، وتعتبر وصفة الخميرة ممتازة لجعل الشعر مفرود وناعم وبدون تجاعيد.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

تدخل الخميرة في العديد من الأكلات والحلويات، كما ينصح الأطباء بتناولها بكوب ماء لتنظيف الجهاز الهضمي، وكذلك تستخدم في عمل قناع على الوجه، حيث تساعد على تنظيف البشرة من الأماكن الداكنة والبثور السوداء، كما إنها طبيعية ولا يسبب استخدامها أي أضرار على البشرة، لذلك استخدامها فى وصفة فرد الشعر الخشن ممتازة، وتساعد على فرد الشعر الخشن في أقل وقت، كما إنها وصفة غير مكلفة وموفرة عن الكريمات الصناعية، ولتحضير الوصفة نحتاج الى

المكونات:

توفير ملعقتين من الخميرة كبيرتين.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

تحتوي الخميرة في مكوناتها على مواد تساعد في تغذية بصيلة الشعر، كما تساعد على زيادة لمعان الشعر ونعومته والقضاء علي الخشونة، وتجعل الشعر رطب وسهل الفرد، كما أن زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الممتازة في تغذية الشعر وجعله أكثر سمك ولمعان، فهو مفيد للشعر الخفيف، وكذلك يعتبر عالج صحي لفرد الشعر، ولتحضير الوصفة

وطريقة استخدامها بشكل صحيح، إليكم التفاصيل.