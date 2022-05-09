مكون طبيعي واحد لإطالة الشعر الضعيف وتسريع معدل نموه من الأسبوع الأول، نقدم لكم اليوم خلطتين طبيعيتين في منهتى البساطة لتطويل الشعر وتكثيف خصلاته في أقل وقت. سنعتمد في كلا الخلطتين على القرنفل فهو واحد من أهم المكونات الطبيعية التي تتمتع بنتائج مذهلة للعناية بالشعر، وذلك لاحتوائه على الكثير من المعادن كالبوتاسيوم الصوديوم الفوسفور والحديد، لذلك فالقرنفل يساعد على نمو الشعر وبالتالي يحمي الرأس من الصلع وتساقط الشعر، كما يكافح إصابة فروة الرأس بالقشرة المزمنة كذلك القرنفل يمنح الشعر اللمعان والملمس الناعم، كما تعمل الألياف والمعادن الموجودة بوفرة فيه على تكثيف وتقوية جذور وبصيلات الشعر.

وصفة طبيعية لإطالة الشعر الضعيف

مكونات الوصفة الأولى:

ملعقة كبيرة من القرنفل. كوب من الماء.

نضف القرنفل والماء في إناء مناسب للطهي ثم نرفعه على النار ونتركه ليتم الغليان لمدة 10 دقائق، مع تغطية الإناء للحفاظ على الزيوت المتطايرة وبعد ذلك نأخذ المغلى ونقوم بتصفيته في زجاجة بخاخ، ويمكنك الاحتفاظ بهذا المحلول لمدة 10 أيام في الثلاجة ولكن يجب تسخينه قبل الإستخدام، قومي بغسل شعرك بالشامبو ثم يشطف بالماء الفاتر جيداً وبعد ذلك قومي برش الشعر بالمحلول، ثم قومي بتمشيط الشعر حتى تتغلغل فوائد القرنفل في الشعر، ويمكنك بعد ذلك تجفيف الشعر واتركي المحلول على الشعر بدون غسل.

مكونات الوصفة الثانية:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون.

ربع كوب زيت زيتون أو أي زيت يناسب شعرك.

نضف مسحوق القرنفل في وعاء ثم نضف إليه زيت الزيتون ونخلط جيداً، ثم طبقي هذا الخليط على فروة رأسك قبل الاستحمام وطبقيه أيضاً على أطراف الشعر، وبعد ذلك اتركيه على شعرك لمدة ساعتين وهذه الوصفة فعالة جداً في علاج الشيب، ويمكنك إستخدامها قبل كل استحمام حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة، وفي خلال أسبوع ستحصلين على نتائج مرضية جداً. وإليكي طريقة عمل زيت القرنفل لاستخدامه على المناطق الصلعاء بشعرك، نضع ملعقة كبيرة من القرنفل في برطمان زجاجي ثم نضف إليه كوب من الزيت النباتي، وبعد ذلك نغلق البرطمان ونغلفه بالالمنيوم أو كيس أسود لحجب الضوء ثم نضعه في مكان مظلم لمدة شهر وبعدها نقوم باستعماله، ويمكنك الاحتفاظ به لوقت طويل.