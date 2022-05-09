نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة تجاعيد البشرة بلا عودة بمكون طبيعي منزلي لشد ترهلات الجلد لبشرة مشدودة وأصغر سناً في المقال التالي

مشكلة التجاعيد بالبشرة وكرمشة الوجه والخطوط البيضاء تزعج كثير من السيدات وخاصة المتقدمين فى العمر، وتجعلهم أكثر إحراجا بين الناس وتفقدهم الثقة بالنفس، ولهذا السبب لا تفضل السيدات الخروج مع الأهل أو الأصدقاء أو الخروج فى أى مناسبة لأن عند النظر إلى أي شخص ينظر إلى الوجه فتقوم بعض السيدات بإستخدام مواد كيميائية أو مجموعة من الكريمات تحتوي على مواد ضارة والبعض من السيدات يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل لشد البشرة بإستخدام الخيوط والبعض منهم يفضل عمل العمليات الجراحية، وكل هذا مضر جدا بالبشرة بالرغم من أنه يعمل على شد الوجه بسرعة ويصبح شكله جميل. مكونات طريقة عمل ماسك لشد الوجه حبة واحدة من بياض البيض

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا

ملعقة ونصف من العسل الأبيض

ثمرة واحدة من الخيار

ثمرة واحدة من الموز

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة من ماء الأرز

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة من من الماء طريقة عمل ماسك لشد الوجه وإزالة التجاعيد فى البداية نقوم بتقطيع ثمرة واحدة من الخيار وثمرة واحدة من الموز ونضعهم في الخلاط ونضع عليهم ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء وحبة واحدة من بياض البيض ونخلطهم جيدا ثم نضع الخليط فى إناء.

وبعد ذلك نحضر هذا الإناء ونضع به ملعقة واحدة كبيرة من النشا وملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا و ملعقة ونصف من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة من الكركم وإثنين ملعقة كبيرة من ماء الأرز وملعقة واحدة كبيرة من الزبادي و ملعقة واحدة كبيرة من الحليب ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا.

وبعد ذلك نقوم بأخذ كمية مناسبة من هذا الماسك ونقوم بتوزيعه على الوجه ولكن بعيدا عن العينين ثم نترك هذا الماسك على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ويكرر إستخدام هذا الماسك مرتان فى الأسبوع حتى نحصل على وجه مشدود وخالى من أي تجاعيد. عمر شويل - جدة إزالة تجاعيد البشرة بلا عودة بمكون طبيعي منزلي لشد ترهلات الجلد لبشرة مشدودة وأصغر سناً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة تجاعيد البشرة بلا عودة بمكون طبيعي منزلي لشد ترهلات الجلد لبشرة مشدودة وأصغر سناً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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