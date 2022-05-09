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نلاحظ أن الفتيات والسيدات وخاصة العروس هى دائما الأكثر إهتماما بتبييض وتقشير الجسم كله عند إقتراب موعد زفافها حتى تتخلص من أي بقع داكنة فى البشرة أو فى الجسم والتخلص من أي خشونة فى بعض المناطق مثل الكوعين والركبتين والكعبين حتى تصبح هذه المناطق ناعمة جدا لذلك دائما تتجه إلى مراكز التجميل وإستخدام الكريمات للتخلص من هذه المشكلات بسرعة وهي بالفعل تعمل على التخلص بشكل سريع من البقع الداكنة وإزالة الخشونة في بعض المناطق وتفتيح البشرة فى بعض المناطق الحساسة. مكونات طريقة عمل وصفة لتبييض وتقشير الجسم كله كمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم

كمية مناسبة من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من البيكنج صودا

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

إثنين ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم طريقة عمل وصفة لتبييض وتقشير الجسم كله أولا قبل تحضير الخلطة نقوم بغسل وتنظيف الجسم كله ثم نقوم بتجفيفه جيدا من الماء ثم نقوم بتحضير الوصفة.

نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع به كمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم وكمية مناسبة من الزبادي و ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من البيكنج صودا وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من حليب البودرة وإثنين ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ثم نقوم بمزج هذا الخليط جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع كمية مناسبة على الجسم كله وخاصة المناطق الداكنة والحساسة ثم نترك هذه الوصفة على الجسم لمدة ساعة ونصف وبعد إنتهاء المدة نقوم بفرك هذا الخليط من على الجسم ثم نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر ثم نجففه وبعد ذلك نقوم بوضع كريم مرطب يناسب نوع بشرة الجسم، وتكرر هذه الوصفة مرتان في الأسبوع وبعد شهر من إستخدام هذه الوصفة سوف نلاحظ أفضل النتائج ونلاحظ جسم أبيض ولامع لذلك يجب علينا إستخدام هذه الوصفة. عمر شويل - جدة أقوي مقشر منزلي لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله وإزالة الأسمرار مهما كان - ثقفني

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