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تنعيم الشعر الخشن وفرده حلم كل فتاة وسيدة شعرها خشن ومقصف وغير ناعم فتهتم الفتيات والسيدات بالبحث على طريقة لتنعيم الشعر الخشن وفرده لأن الشعر الناعم يظهر جمال أنوثة الفتيات وخاصة إذا كان لديها مناسبات أو أفراح أو خروجات مع الأهل أو الأصدقاء فتقوم الفتيات والسيدات بالبحث عن إستخدام وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وفرده، وبصفة خاصة العروس تهتم إهتماما كثيرا بتنعيم الشعر قبل زواجها فيلجأ بعضهم إلى إستخدام مواد كيميائية لتنعيم الشعر وفرده بسرعة وبالفعل يعطي نتيجة سريعة ويظهر الشعر جميل وجذاب مثل الكيراتين والشامبو والبلسم وكل هذا مضر جدا بصحة الشعر ومكلف جدا ولا يستطيع البعض شراؤه، ولكن بعد فترة قصيرة يعود الشعر بسرعة إلى الخشونة ويصبح مقصف وهايش. مكونات طريقة عمل وصفة لتنعيم الشعر وفرده كمية مناسبة من الفازلين تناسب حجم الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت بذر العنب

إثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة من زيت السمسم

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الليمون طريقة عمل خلطة لتنعيم الشعر وفرده بسرعة أولا نقوم بغسل وتنظيف الشعر جيدا بالماء الفاتر ثم نقوم بتجفيقه بمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء نظيف ونضع به زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت بذر العنب وزيت اللوز وزيت السمسم وزيت الليمون ثم نرفع الوعاء على نار النار بحيث تكون النار هادئه جدا ونقوم بتدفئة مجموعة الزيوت الطبيعية.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من الفازلين تناسب حجم الشعر على الزيوت ونقوم بتقليب الخليط حتى يذوب الفازلين تماما ثم نقوم بوضع الزبادى ثم نقوم بخلط كل المكونات جيدا مع بعض حتى نحصل على خليط لين.

ثقم نقوم بضع كمية من الوصفة على اليد ثم نقوم بدهن الشعر كله من الجذور والمنتصف والأطراف ثم يمشط بفرشاة ذات أسنان واسعة ثم يترك حتى اليوم التالي ويمكن تكرار الوصفة كل يوم حتى نلاحظ شعر ناعم ومفرود بإستخدام هذه الوصفة. عمر شويل - جدة أقوي كيراتين منزلي طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله خيوط حرير - ثقفني

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