نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك التفتيح الفوري لتبييض وتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله من أول مرة في المقال التالي

تعتني الفتيات والسيدات بعمل ماسك مقشر للجسم والبشرة وخاصة إذا لاحظنا أكثر المقبلين على عمل ماسك مقشر للجسم وللبشرة هم الفتيات الذين يقترب موعد زواجهم فنلاحظ أنهم يلجأون إلى حل سريع وهو عمل جلسات الليزر أو ماسكات أو كريمات جاهزة صناعية فهى مكلفة جدا وضارة لأن الكريمات والماسكات تحتوى على مواد كيميائية التى تعمل عل التغلغل داخل الجلد وتعمل على إصابته بالاتهابات والحساسية، ويمكن ظهور بعض الحبوب والإحمرار، وجلسات الليزر مكلفة جدا، وتعمل على التفتيح والتقشير السريع للجسم وبشكل جميل وجذاب، ولكن بعد مدة قليلة يعود الجلد في تكوين طبقة من الجلد الميتة وتراكم الدهون وظهور البقع الداكنة وتسبب إحمرار بالجلد مكونات طريقة عمل ماسك للجسم والبشرة إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد

كمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم

ثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا

إثنين ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الليمون طريقة عمل ماسك طبيعى ومقشر للجسم والبشرة أولا قبل إستخدام الماسك لابد من غسل ونظافة الجسم بالماء وبعد ذلك نقوم بتجفيفه بمنشفه ثم نقوم بتحضير الوصفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به المكونات إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد وكمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم وأربعة ملاعق كبيرة من الزبادي وثلاثة ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم وثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا وإثنين ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الليمون ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى حتى نحصل على قوام متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية من الماسك على الجسم َالبشرة ونقوم بتوزيعه جيدا ونتركه لمدة ساعتين وبعد ذلك يغسل الجسم بالماء الفاتر ويكرر إستخدام الماسك على البشرة وعلي الجسم مرتان فى الأسبوع وسوف نلاحظ النتيجة فى أقل من شهر بإستخدام هذا الماسك. عمر شويل - جدة ماسك التفتيح الفوري لتبييض وتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله من أول مرة - ثقفني

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