نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفة طبيعية لتبييض المناطق الحساسة وبين الفخذين وإزالة الأسمرار نهائياً في المقال التالي

تعد مشكلة إسمرار وغمقان المناطق الحساسة مشكلة من المشكلات التى تزعج كثير من الفتيات والسيدات، وحتى مع إستعمال خلطة بعض الكريمات والماسكات لتفتيح المناطق الحساسة تبقى مشكلة إسمرار المناطق الحساسة كما هي لأن خلطة بعض الكريمات تعمل على التفتيح السريع لمدة معينة وبعد ذلك تعود المناطق الحساسة إلى الغمقان والإسمرار وهذه الكريمات غالية الثمن وتؤذى الجلد وتعمل على هيجانه والتهابه وإحمرار، ومشكلة إسمرار المناطق الحساسة لها عدة أسباب كثرة إستخدام شفرات الحلاقة وتعرض هذه المناطق إلى العرق الدائم والحر الشديد. مكونات وصفة لتبييض المناطق الحساسة بسرعة إثنين كوب صغير من الزبادى

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الصبار

إثنين ملعقة كبيرة من ماء الأرز

إثنين ملعقة كبيرة من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد

إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة من صودا الخبز

ثمرة واحدة من الخيار

ثمرة واحدة من الطماطم

إثنين ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون طريقة عمل مكونات وصفة لتبييض المناطق الحساسة بسرعة فى البداية نقوم بغسل وتنظيف المناطق الحساسة بالجسم وتجفيفها جيدا من الماء بمنشفة ثم نقوم بتحضير الخلطة.

نقوم بعد ذلك بتحضير ثمرة واحدة من الخيار وثمرة واحدة من الطماطم ونقوم بتقطيعهم ثم نقوم بوضعهم فى الخلاط ونخلطهم جيدا حتى يصبح خليط ناعم ونضعه فى وعاء.

نقوم بعد ذلك بتحضير ثمرة واحدة من الخيار وثمرة واحدة من الطماطم ونقوم بتقطيعهم ثم نقوم بوضعهم فى الخلاط ونخلطهم جيدا حتى يصبح خليط ناعم ونضعه فى وعاء. ثم نقوم بوضع باقى المكونات من إثنين كوب صغير من الزبادي وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الصبار وإثنين ملعقة كبيرة من ماء الأرز المنقوع وإثنين ملعقة كبيرة من الكركم والعسل الأبيض وصودا الخبز وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد وعصير الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعض حتى نحصل على قوام متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من هذا الخليط على المناطق الداكنة ونتركها لمدة ساعة ونصف على الأقل ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم حتى نلاحظ تبييض وتفتيح المناطق الحساسة بسرعة بإستخدام هذه الوصفة. عمر شويل - جدة أقوي وصفة طبيعية لتبييض المناطق الحساسة وبين الفخذين وإزالة الأسمرار نهائياً - ثقفني

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