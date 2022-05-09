نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح وتحدي بملعقة فازلين ونشا لتفتيح الجسم كله وتقشير الجلد الميت والبقع الغامقة في المقال التالي

حلم كل فتاة وسيدة أن تملك جسم لونه فاتح وناصع البياض وملمسه ناعم فتبحث دائما على طريقة لتفتيح الجسم والحصول على بشرة ناعمة ومتفتحة وناصعة البياض فتقوم بالبحث على طريقة لتفتيح الجسم فتجدا أن أفضل خلطة هى الفازلين والنشا لأن لهم فوائد عظيمة ومتعدد تتناسب مع أي بشرة حتى لو كان الجلد حساس فخلطة الفازلين والنشا تعمل على ترطيب الجسم فالنشا يساعد الجلد على التفتيح السريع والفازلين أيضا يساعد على التفتيح ونعومة الجلد وإزالة أي خشونة فى أى منطقة مثل الكوعين والركبتين والكعبين فتعمل أيضا هذه الخلطة على تقشير الجسم وإزالة الجلد الميت وتوحيد لون البشرة فهذه الوصفة طبيعية وآمنه لذلك ننصح الفتيات والسيدات بإستخدامها. مكونات طريقة عمل خلطة الفازلين والنشا للجسم كمية مناسبة من الفازلين تناسب حجم الجسم

كمية مناسبة من النشا

إثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة من الدقيق

إثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الصبار

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض طريقة عمل خلطة الفازلين والنشا للجسم فى البداية نقوم بتنظيف الجسم وغسله بالماء ثم نقوم بتجفيفه جيدا بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بعمل الخلطة بتحضير وعاء ونضع به كمية مناسبة من الفازلين يناسب حجم الجسم مع كمية مناسبة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادى وإثنين ملعقة كبيرة من الدقيق وزيت اللوز وزيت الصبار والحليب البودرة والعسل الأبيض ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم نقوم بوضع كمية من خليط الفازلين والنشا ونوزعه جيدا على الجسم برفق ثم نترك هذا الخليط لمدة ساعة ونصف على الأقل.

وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء ونكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نلاحظ نتيجة إستخدام الخلطة السحرية من الفازلين والنشا للجسم. عمر شويل - جدة قنبلة التفتيح وتحدي بملعقة فازلين ونشا لتفتيح الجسم كله وتقشير الجلد الميت والبقع الغامقة - ثقفني

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