شغل مطاعم.. خبز كيزر ماكدونالدز في البيت باسرار خطيرة باسهل واسرع طريقة بدون تكاليف هش وقطنى وطرى بطعم رائع

شغل مطاعم.. خبز كيزر ماكدونالدز في البيت ، هناك إقبال كبير جداً على الوجبات التي يقدمها ماكدونالدز لجميع الأعمار ولكن في نفس الوقت هذا يكون مكلف جداً لكل أسرة، فبعض الأكثر يصل عددها حتى 6 أو 7 أفراد وشراء وجبات ماكدونالدز يكون فوق طاقتهم المادية، ولكن كل سيدة شطرة لا يصعب عليها شيء.

يمكنك سيدتي أن تقومين بعمل خبز كيزر ماكدونالدز في البيت دون أن تحتاجين للذهاب لمتاجره لتناول أحد الأصناف والوجبات التي يقدمها، نحن من سيساعدك في عمل ذلك ما عليك سوى أن تتابعيننا عبر السطور القادمة.

شغل مطاعم.. خبز كيزر ماكدونالدز في البيت

نقدم إلى كل سيدة منزل تحب أن تقدم لأولادها جميع الأصناف الذي يحبون تناولها طريقة سهلة وبسيطة جداً لعمل عيش ماك في البيت كما يلي:

المكونات:

6 كوب دقيق.

1 ملعقة خميرة فورية.

1 كوب حليب.

2/1 كوب سمن مذاب.

4 بيضات.

4 ملعقة سكر.

1 ملعقة كبيرة خل.

ماء فاتر للعجن.

سمسم لتزين الوجه.

طريقة التحضير: