نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغل مطاعم.. خبز كيزر ماكدونالدز في البيت باسرار خطيرة باسهل واسرع طريقة بدون تكاليف هش وقطنى وطرى بطعم رائع في المقال التالي
شغل مطاعم.. خبز كيزر ماكدونالدز في البيت ، هناك إقبال كبير جداً على الوجبات التي يقدمها ماكدونالدز لجميع الأعمار ولكن في نفس الوقت هذا يكون مكلف جداً لكل أسرة، فبعض الأكثر يصل عددها حتى 6 أو 7 أفراد وشراء وجبات ماكدونالدز يكون فوق طاقتهم المادية، ولكن كل سيدة شطرة لا يصعب عليها شيء.
يمكنك سيدتي أن تقومين بعمل خبز كيزر ماكدونالدز في البيت دون أن تحتاجين للذهاب لمتاجره لتناول أحد الأصناف والوجبات التي يقدمها، نحن من سيساعدك في عمل ذلك ما عليك سوى أن تتابعيننا عبر السطور القادمة.
شغل مطاعم.. خبز كيزر ماكدونالدز في البيت
نقدم إلى كل سيدة منزل تحب أن تقدم لأولادها جميع الأصناف الذي يحبون تناولها طريقة سهلة وبسيطة جداً لعمل عيش ماك في البيت كما يلي:
المكونات:
- 6 كوب دقيق.
- 1 ملعقة خميرة فورية.
- 1 كوب حليب.
- 2/1 كوب سمن مذاب.
- 4 بيضات.
- 4 ملعقة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة خل.
- ماء فاتر للعجن.
- سمسم لتزين الوجه.
طريقة التحضير:
- في البداية يتم تجهيز الخميرة من خلال وضع القليل من الماء الفاتر والسكر والخميرة الفورية.
- يجب أن تتركي المزيج معه بعضه حتى أن يتفاعل ويتخمر.
- ثم يتم إحضار وعاء أخر ضعي به البيض والسكر والملح والسمن والزيت والحليب والخل ابدئي في خفق المكونات مع بعضها.
- ثم يضاف الدقيق تدريجياً والخميرة ويتم البدء في العجن حتى يصبح لديك عجينة ناعمة وطرية.
- في وعاء أخر مدهون بقليل من الزيت توضع العجينة وتغطى بالنايلون حتى تتضاعف ولمدة ساعة كاملة بمكان دافئ.
- بعد مرور ساعة تأتين بالعجينة ويتم فردها بالنشابة على سطح صلب مرشوش بالدقيق ويتم تقطيعها مثل عيش الكيزر تماماً.
- احضري بعد ذلك صينية مدهونة بالزيت ويرص بها عجينة الكيزر مع مراعاة ترك مسافة بينهم حتى لا يلتصقوا ببعضهم.
- تترك العجينة بهذا الشكل لمدة 2/1 ساعة لترتاح ويتضاعف حجمها.
- في بولا يتم خفق بيضة مع الحليب وخفقيهم جيداً ثم يدهن وجه العيش بالمزيج ويرش السمسم فوقه.
- يتم وضع صينية الخبز داخل الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- انتظري حتى أن يصبح باللون الأصفر الذهبي وينضج تماماً.
- يخرج بعدها من الفرن ويترك حتى يهدأ ويمكنك وضعه في أكياس ثلاجة وحفظه في الفريزر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شغل مطاعم.. خبز كيزر ماكدونالدز في البيت باسرار خطيرة باسهل واسرع طريقة بدون تكاليف هش وقطنى وطرى بطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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