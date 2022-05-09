كريم النشا والليمون المبهر: كنز رباني عظيم سيزيل سواد السنين في ثواني2022

نقدم لكم كريم النشا والليمون المبهر , حيث تتكون من مكونات طبيعية تعمل علي التفتيح الرهيب للغاية ويعطيكم بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة جدا حيث تعد من اقوي الخلطات التي تساعد في تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للخليط, حيث تعد البشرة مصدر جمال كل فتاة وسيدة, ويجب الاهتمام ببشرتهم بكل الأشكال حيث تبحث كل فتاه علي خلطة طبيعية مضمونة تعمل علي التفتيح الفوري دون اي تعب أو مشاكل, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هدا عن طريقة عمل كريم النشا والليمون المبهر لتبييض البشرة بشكل خرافي وفوري دون اي اثأر جانبية للبشرة2022.

مكونات عمل كريم النشا والليمون المبهر من اول استخدام للخليط تبييض خرافي للبشرة

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الخليط السحري للبشرة بكل سهولة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من النشا.

ثلاث معالق من زيت الليمون.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث معالق من زيت اللوز.

طريقة التحضير

نقدم لكم الأن ابسط خطوات تحضير كريم النشا والليمون لتبييض البشرة فوري من اول استخدام ونتائج مبهرة دون اي تعب أو تكلفة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة النشا وعصير الليمون وزيت الليمون ونخلطهم جيدا. ثم نضيف وماء الورد مع الاستمرار في الخلط حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نضيف زيت اللوز ونستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكنز الرباني لتبييض البشرة للحصول علي بشرة جميلة وخالية من العيب دون اي أضرار جانبية وهي كالتالي:-