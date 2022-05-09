نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع الكيراتين في المنزل بمكونات غير مكلفة لفرد وتنعيم الشعر الخشن وجعله حرير في المقال التالي
طريقة عمل الكيراتين في المنزل، الكيراتين هو مادة تستخدم في فرد الشعر الخشن وتنعيمه، ولكن هذه المادة سوف تضر الشعر وتعمل على إضعاف بصيلات الشعر وبالتالي تعرضه للتساقط، فهي بها مواد كيميائية تؤثر سلبا على الشعر وتعمل على إضعافه، عكس المواد الطبيعية التي تساعد في علاج مشاكل الشعر دون أن تضر بالشعر أو تؤذيه، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفه عمل الكيراتين في المنزل طبيعي دون أن يؤثر على الشعر.
إعداد وصفه لعمل الكيراتين في المنزل طبيعياً
تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تعمل على علاج مشاكل الشعر دون أن تتسبب في ضرر به، لدخول المكونات الطبيعية في الوصفات التجميلية التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه دون أن تضر ببصيلات الشعر، كما أننا يمكن أن نقوم بعمل كيراتين في المنزل طبيعياً بمكونات طبيعية آمنه تماماً على الشعر دون أن نلجأ لشرائه جاهزاً من الأسواق فنعمل على إتلاف الشعر لدخول المكونات الكيميائية بداخل هذه الطرق لذلك ننصحك بالقيام بعمل الكيراتين الطبيعى في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة تسهل عليكى القيام به.
إعداد وصفة كيراتين طبيعي بالمنزل
المكونات
- 2 موزة.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا
تحضير عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالمنزل
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله الموز وقليل من زيت الزيتون ونقوم بخلطه جيداً للحصول على قوام ناعم كالكريم.
- نسكب خليط الموز في وعاء ونضيف إليه زيت الجوجوبا ونقلب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.
- نقوم بفرد الوصفة على شعر جاف وممشط حتى يسهل علينا فرد الشعر.
- نقوم بلف الشعر بالبونيه المخصص للشعر ونتركه لمدة ساعتين.
- يغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً للتخلص من بقايا الموز.
- سوف تلاحظين عند تطبيق الوصفة شعر ملمسه ناعم جدآ لاحتواء الخلطة على الموز الذي يكسب الشعر النعومة واللمعان، كما أن لزيت الزيتون فوائد عديدة في نعومة الشعر وإعطائه الحيوية والقوة فهو من الزيوت الممتازة التي تقوى الشعر وتمنحه النعومة والكثافة المطلوبة، كما أن هذه الوصفة تحتوى على زيت الجوجوبا الذي يمنح الشعر الترطيب والتنعيم كما أنه من أفضل الزيوت التي تصلح لجميع أنواع الشعر خصوصاً الشعر الدهني لسهولة امتصاص الشهر للزيت دون وجود أي دهون به، فهو من الزيوت الممتازة للحصول على ملمس شعر ناعم وصحي.
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