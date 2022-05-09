طريقة صنع الكيراتين في المنزل بمكونات غير مكلفة لفرد وتنعيم الشعر الخشن وجعله حرير

طريقة عمل الكيراتين في المنزل، الكيراتين هو مادة تستخدم في فرد الشعر الخشن وتنعيمه، ولكن هذه المادة سوف تضر الشعر وتعمل على إضعاف بصيلات الشعر وبالتالي تعرضه للتساقط، فهي بها مواد كيميائية تؤثر سلبا على الشعر وتعمل على إضعافه، عكس المواد الطبيعية التي تساعد في علاج مشاكل الشعر دون أن تضر بالشعر أو تؤذيه، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفه عمل الكيراتين في المنزل طبيعي دون أن يؤثر على الشعر.

إعداد وصفه لعمل الكيراتين في المنزل طبيعياً

تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تعمل على علاج مشاكل الشعر دون أن تتسبب في ضرر به، لدخول المكونات الطبيعية في الوصفات التجميلية التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه دون أن تضر ببصيلات الشعر، كما أننا يمكن أن نقوم بعمل كيراتين في المنزل طبيعياً بمكونات طبيعية آمنه تماماً على الشعر دون أن نلجأ لشرائه جاهزاً من الأسواق فنعمل على إتلاف الشعر لدخول المكونات الكيميائية بداخل هذه الطرق لذلك ننصحك بالقيام بعمل الكيراتين الطبيعى في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة تسهل عليكى القيام به.

إعداد وصفة كيراتين طبيعي بالمنزل

المكونات

2 موزة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت جوجوبا

تحضير عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالمنزل