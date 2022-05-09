إعملي الشاورما السوري باللحمة الشهية واللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم

الشاورما السوري باللحمة من أحلي وألذ أنواع اللحوم المشوية والمشهورة في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي يمكن تناولها في جميع أوقات اليوم، والشاورما يتم تناولها بجانب العديد من المقبلات المتنوعة والمختلفة وذلك مثل البطاطس المقلية، والمكرونة الاسباجيتي والكاتشب والسلطة والمايونيز، وهناك العديد من أنواع الشاورما السوري حيث أن منها بالفراخ أو اللحمة البقري وكلها تتمتع بطعمها الرائع والشهي واللذيذ والصحي، كما أن هناك العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة التي يتم عمل الشاورما السوري بها، وذلك مثل الافراح والحفلات والأعياد وأعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا والذين يستمتعون بتناولها بشكل كبير، حيث يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير، وتتميز الشاورما باحتوائها على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الشاورما السوري والتي تختلف من بلد إلى آخر والتي نقدم أفضلها وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة صحية لعمل أحلي وأطعم أنواع الشاورما السوري باللحمة.

طريقة عمل الشاورما السوري باللحمة ومكوناتها

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المقطعة إلى قطع تشبه الشرائح.

قطعتين من البصل شرائح.

قطعتين من الطماطم شرائح.

قطعتين من الفلفل الأخضر شرائح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة السورية.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير