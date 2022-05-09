كريم القهوة المنزلي لتبييض وتفتيح الوجه بسرعه وإزالة البقع الغامقة نهائياً

طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه، تعتبر القهوة من مضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة التصبغات و منع تكوين الميلانين الذي يعمل على ظهور البقع البنية التي تنتج من التعرض المباشر لأشعة الشمس، فهي تعد من الوصفات الطبيعية التي تعالج اسمرار الجلد وتعمل على تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت المتراكم على البشرة، كما أنها تعالج الهالات السوداء تحت العينين وإظهار البشرة بمظهر جميل ولا

طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه

القهوة من المكونات التي تحتوى على مواد طبيعية تحتوى على مواد تعمل على تنظيف البشرة وعلاج البقع البنية والنمش والكلف لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تفيد في ظهور الميلانين المسؤول عن إخفاء البقع التي تظهر عند التعرض للأشعة الشمس لفترات طويلة، فهو يزيل الطبقة العلوية من البشرة والجلد الميت وآثار الحبوب وتبديلها ببشرة أكثر صفاء ونضاره، لذلك ننصح بعمل خلطة طبيعية بالبن لتفتيح البشرة وإعادة توحيد لونها.

إعداد وصفة كريم القهوة لتبييض الوجه

المكونات

معلقة كبيرة من البن.

معلقة صغيرة من حليب نيدو المجفف.

معلقة صغيرة من ماء الورد للعجن.

نصف ليمونه.

تحضير وصفه لتفتيح الوجه بالبن