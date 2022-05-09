كريم القهوة المنزلي لتبييض وتفتيح الوجه بسرعه وإزالة البقع الغامقة نهائياً

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طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه، تعتبر القهوة من مضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة التصبغات و منع تكوين الميلانين الذي يعمل على ظهور البقع البنية التي تنتج من التعرض المباشر لأشعة الشمس، فهي تعد من الوصفات الطبيعية التي تعالج اسمرار الجلد وتعمل على تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت المتراكم على البشرة، كما أنها تعالج الهالات السوداء تحت العينين وإظهار البشرة بمظهر جميل ولا
طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه
القهوة من المكونات التي تحتوى على مواد طبيعية تحتوى على مواد تعمل على تنظيف البشرة وعلاج البقع البنية والنمش والكلف لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تفيد في ظهور الميلانين المسؤول عن إخفاء البقع التي تظهر عند التعرض للأشعة الشمس لفترات طويلة، فهو يزيل الطبقة العلوية من البشرة والجلد الميت وآثار الحبوب وتبديلها ببشرة أكثر صفاء ونضاره، لذلك ننصح بعمل خلطة طبيعية بالبن لتفتيح البشرة وإعادة توحيد لونها.
إعداد وصفة كريم القهوة لتبييض الوجه
المكونات
- معلقة كبيرة من البن.
- معلقة صغيرة من حليب نيدو المجفف.
- معلقة صغيرة من ماء الورد للعجن.
- نصف ليمونه.
تحضير وصفه لتفتيح الوجه بالبن
- نحضر بوله صغيرة ونضع البن و الحليب بداخلها ونخلطهم جيداً، ثم نضيف ماء الورد تدريجياً للحصول على قوام كريمى ونضيف عصير الليمون ونقلب.
- يغسل الوجه بالماء والغسول المخصص للبشرة، ثم يجفف.
- نضع الماسك على بشرة نظيفة ونتركه على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف.
- نقوم بفرك الماسك لمدة دقيقة بحركات دائرية ثم يشطف بالماء الفاتر فقط، ثم الماء البارد.
- نضع تونر طبيعي على الوجه لإغلاق المسام.
- نكرر الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.
- بعد القيام بهذه الوصفة سوف تلاحظين بشرة مشدودة خاليه من التجاعيد، كما أن هذه الوصفة سوف تمنح البشرة التفتيح وتوحيد لون البشرة وعلاج التصبغات الناتجة من أشعة الشمس الضارة، كما أنها تزيل الرؤوس السوداء من على البشرة وإزالة أثار حب الشباب وإغلاق المسامات الواسعة التي ينتج عنها ظهور الحبوب في الوجه، فهي تعتبر من الوصفات الفعالة في تنظيف البشرة وتفتيحها وإعادة البشرة بلونها الطبيعي دون أي ضرر يلحق بها.
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