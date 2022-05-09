نعومة شعرك بالنشا والبانثينول وتخلصي من شعرك الخشن من أول استعمال وتحدي

نعومة شعرك بالنشا والبانثينول، من أفضل وأقوى الكريمات التي تقضي على الشعر الخشن والمجعد ويجعله ناعم كالحرير، وهو المكون الذي تبحث عنه كل النساء والفتيات، ويستخدم أيضاً في تفتيح البشرة، حيث يجعل الشعر مفروداً لن تصدقين ويساعدك على التخلص من تقصف وسقوط شعرك بطريقة سحرية، ولن تذهبي مرة أخرى الى الكوافيرات والصالونات، ويمكن عمل هذه الطريقة بالمنزل وبدون تكاليف باهظة الثمن، وسوف نتعرف في مقالنا من خلال موقع ثقفني على نعومة شعرك بالنشا والبانثينول الذي يخلصك من الشعر المقصف والخشن بطريقة مثالية، ونتمنى بأن تنال رضاكم.

مكونات عمل نعومة شعرك بالنشا والبانثينول

سوف نتعرف علي المكونات الخاصة بعمل كريم طبيعي للشعر بمكونات بسيطة وموجوده في كل منزل وهي كما يلي:-

50 جرام من البانثينول.

ثلاث معالق من النشا.

نصف كوب من الكريمة.

معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير كريم النشا والبانثينول في المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تعب ولا تكلفة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخله البانثينول ونضيف عليها النشا والكريمة وزيت الزيتون. ونقلب المكونات جيدا حتي نحصل علي خلي متجانس. نقوم بتنظيف فروة الراس ونضع عليها الخليط بشكل متساوي حتي يصل الخليط للجزور الشعر والاطراف ونترك الخليط علي الراس لمدة ساعة. ثم نغسل الشعر بالشامبو والبلسم ويتم تجفيف بفوطة نظيفة. ونكرر الوصفة للشعر الجاف مرتين في الاسبوع وللشعر الدهني مرة في الاسبوع للحصول علي شعر ناعم ومثل الحرير قبل العيد.

مكونات كريم البانثينول بزيت الزيتون

20 جرام من البانثينول.

خمس نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة تحضير البانثينول وزيت الزيتون لشعر ناعم وهى كما يلي:-