نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعومة شعرك بالنشا والبانثينول وتخلصي من شعرك الخشن من أول استعمال وتحدي في المقال التالي
نعومة شعرك بالنشا والبانثينول، من أفضل وأقوى الكريمات التي تقضي على الشعر الخشن والمجعد ويجعله ناعم كالحرير، وهو المكون الذي تبحث عنه كل النساء والفتيات، ويستخدم أيضاً في تفتيح البشرة، حيث يجعل الشعر مفروداً لن تصدقين ويساعدك على التخلص من تقصف وسقوط شعرك بطريقة سحرية، ولن تذهبي مرة أخرى الى الكوافيرات والصالونات، ويمكن عمل هذه الطريقة بالمنزل وبدون تكاليف باهظة الثمن، وسوف نتعرف في مقالنا من خلال موقع ثقفني على نعومة شعرك بالنشا والبانثينول الذي يخلصك من الشعر المقصف والخشن بطريقة مثالية، ونتمنى بأن تنال رضاكم.
مكونات عمل نعومة شعرك بالنشا والبانثينول
سوف نتعرف علي المكونات الخاصة بعمل كريم طبيعي للشعر بمكونات بسيطة وموجوده في كل منزل وهي كما يلي:-
- 50 جرام من البانثينول.
- ثلاث معالق من النشا.
- نصف كوب من الكريمة.
- معلقة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير والاستخدام
سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير كريم النشا والبانثينول في المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تعب ولا تكلفة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق ونضع بداخله البانثينول ونضيف عليها النشا والكريمة وزيت الزيتون.
- ونقلب المكونات جيدا حتي نحصل علي خلي متجانس.
- نقوم بتنظيف فروة الراس ونضع عليها الخليط بشكل متساوي حتي يصل الخليط للجزور الشعر والاطراف ونترك الخليط علي الراس لمدة ساعة.
- ثم نغسل الشعر بالشامبو والبلسم ويتم تجفيف بفوطة نظيفة.
- ونكرر الوصفة للشعر الجاف مرتين في الاسبوع وللشعر الدهني مرة في الاسبوع للحصول علي شعر ناعم ومثل الحرير قبل العيد.
مكونات كريم البانثينول بزيت الزيتون
- 20 جرام من البانثينول.
- خمس نقط من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
طريقة التحضير والاستخدام
سوف نقدم لكم طريقة تحضير البانثينول وزيت الزيتون لشعر ناعم وهى كما يلي:-
- يتم خلط البانثينول ثم زيت الزيتون ثم زيت الجوجوبا.
- نقوم بترك المكونات لمدة خمسة عشرة دقيقة حتى تتجانس الخلطة.
- ثم نضع الخليط في علبة زجاجية ويتم حفظها بالثلاجة.
- يتم دهن الكريم على الشعر باستخدام مشط نظيف وتوزيع الكريم على الشعر كله بطريقة مستقيمة من أعلى إلى أسفل.
- ثم نكرر العملية مرة يوميا ولمدة شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نعومة شعرك بالنشا والبانثينول وتخلصي من شعرك الخشن من أول استعمال وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.